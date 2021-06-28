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LGS Sonucu Ne Zaman Açıklanacak? LGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

Liseye Geçiş Sınavı kapsamında ÖEB tarafından gerçekleştirilen sınav sona erdi! Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? konusu gündem oldu. Binlerce lise adayının merakla beklediği LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonucu saat kaçta açıklanacak? LGS sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte LGS sınav sonucu sorgulama ekranı…

Eğitim / 28 Haziran 2021 Pazartesi 13:30
LGS Sonucu Ne Zaman Açıklanacak? LGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

MEB tarafından gerçekleştirilen LGS'nin ardından büyük bir heyecan başladı. Onlarca lise adayının girdiği sınav 6 Haziran 2021 tarihinde tamamlandı. Sınavın üzerinden geçen bir aylık sürenin ardından LGS sınavı ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? gündem konusu oldu. İşte LGS hakkında her şey…


LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen 2021 LGS sınavının ardından sonuç heyecanlı başladı. Binlerce öğrenci liseye geçiş heyecanı yaşarken LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusu gündeme geldi. 2021 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamalar doğrultusunda 30 Haziran tarihinde açıklanacak.


LGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

LGS Sonucu Saat Kaçta Açıklanacak?


LGS sonucu saat kaçta açıklanacak tartışmasının ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından açıklama gecikmedi. MEB'in gerçekleştirdiği LGS sınavının sonucu 30 Haziran 2021 tarihinde MEB'in resmi web sitesinde yayınlanacak.

LGS Sınav Sonuçları Nasıl Hesaplanacak?


2021 LGS sınavının gerçekleşmesiyle LGS sınav sonuçları nasıl açıklanacak konusu gündem oldu. Merkezi sınava katılan öğrencilerden gelen 2021 LGS puanlar nasıl hesaplanacak tartışması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Peki, 2021 LGS sınav sonuçları nasıl hesaplanacak?

•Sözel ve sayısal bölümlere ait olan testlerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenmelidir.

•Her bir öğrencinin alt testine ait ham puan, ilgili testin doğru cevap sayısından cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunmaktadır.

•Her bir öğrencinin her alt testine ait olan ham puanı doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte birlik kısmı çıkarılarak bulunmalıdır.

•Her alt teste ait ortalama, alakalı testin ham puanının toplamının öğrenci sayısına olan bölümü ile elde edilmektedir.

•Öğrencilerin her alt teste ait standart puan (SP), ilgili teste ait ortalamanın ve standart sapmanın kullanılarak ham puan ortalamasını 50'ye standart sapmasını ise 10'a getiren dönüşüm işlemi sonucunda elde edilir.

LGS Sonucu Saat Kaçta Açıklanacak?

LGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı


LGS sonucu sorgulama ekranı 30 Haziran tarihinde MEB'in resmi web sitesinde yayınlanacak.

LGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavının ardından Mahmut Özer'den açıklama geldi. LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusunu gündeme getiren öğrencilere 2021 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacağı açıklandı.

LGS Sonucu Ne Zaman Açıklanacak? LGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

LGS sınavı ne zaman açıklanacak? ve LGS sınavı tercihleri ne zaman? soruları Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştireceği resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.

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