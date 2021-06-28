LGS Sonucu Ne Zaman Açıklanacak? LGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

MEB tarafından gerçekleştirilen LGS'nin ardından büyük bir heyecan başladı. Onlarca lise adayının girdiği sınav 6 Haziran 2021 tarihinde tamamlandı. Sınavın üzerinden geçen bir aylık sürenin ardından LGS sınavı ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? gündem konusu oldu. İşte LGS hakkında her şey…





LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS Sonucu Saat Kaçta Açıklanacak?



LGS Sınav Sonuçları Nasıl Hesaplanacak?



LGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı



LGS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen 2021 LGS sınavının ardından sonuç heyecanlı başladı. Binlerce öğrenci liseye geçiş heyecanı yaşarkenkonusu gündeme geldi. 2021 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamalar doğrultusunda 30 Haziran tarihinde açıklanacak.tartışmasının ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığından açıklama gecikmedi. MEB'in gerçekleştirdiği LGS sınavının sonucu 30 Haziran 2021 tarihinde MEB'in resmi web sitesinde yayınlanacak.sınavının gerçekleşmesiylekonusu gündem oldu. Merkezi sınava katılan öğrencilerden gelentartışması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Peki,•Sözel ve sayısal bölümlere ait olan testlerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenmelidir.•Her bir öğrencinin alt testine ait ham puan, ilgili testin doğru cevap sayısından cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunmaktadır.•Her bir öğrencinin her alt testine ait olan ham puanı doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte birlik kısmı çıkarılarak bulunmalıdır.•Her alt teste ait ortalama, alakalı testin ham puanının toplamının öğrenci sayısına olan bölümü ile elde edilmektedir.•Öğrencilerin her alt teste ait standart puan (SP), ilgili teste ait ortalamanın ve standart sapmanın kullanılarak ham puan ortalamasını 50'ye standart sapmasını ise 10'a getiren dönüşüm işlemi sonucunda elde edilir.30 Haziran tarihinde MEB'in resmi web sitesinde yayınlanacak.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavının ardından Mahmut Özer'den açıklama geldi. LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusunu gündeme getiren öğrencilere 2021 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacağı açıklandı.vesoruları Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştireceği resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.