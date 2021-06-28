İki doz koronavirüs aşısı olanlarla ilgili sevindiren sonuç: Yüzde 1 bile değil

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), ülkede koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirenleri analiz etti ve aşı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.



İKİ DOZ AŞI OLANLARIN SADECE YÜZDE 0.1'İ HASTANEYE YATIRILDI



Haber ajansının mayıs ayını kapsayan incelemesinde 853.000'den fazla insanın Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve bunlardan sadece 1.200'ünün aşı olduğu belirlendi.



Bu sonuçlara göre ABD'de mayıs ayında Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılanların sadece yüzde 0.1'i iki doz aşısını olanlardı.



İKİ DOZ AŞI OLANLARDA ÖLÜM ORANI SADECE YÜZDE 0.8



Öte yandan mayıs ayı içerisinde 18.000 kişinin öldüğünü ve bunun da 150'sinin iki doz aşı olduğunu aktaran Associated Press, 'Mayıs ayında Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenler arasında iki doz aşı olanların oranı sadece yüzde 0.8' ifadesine yer verdi.



Haberde ölenlerin yüzde 99'undan fazlasının aşı olmadığına vurgu yapıldı.



Bu araştırma, aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu ve salgını önleme de insanlığın bir numaralı silahı olduğunu bir kez daha gösterdi.





