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CHPli eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un cezası onandı!

CHP’den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz'a FETÖ örgütü üyeliği nedeniyle ceza verilmişti. Oğuz'un itirazı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

Güncel / 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:29
CHPli eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un cezası onandı!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, geçtiğimiz yıl aralık ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki FETÖ üyeliği iddiasıyla ilgili ifadeye çağrıldı. Burak Oğuz'un FETÖ'nün mahrem imamlarıyla telefon görüşmesi yaptığı ve teknik takibe takıldığı belirlendi. Savcılıktaki ifadesinin ardından CHP'li başkan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğuz, belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan sanık Oğuz'u 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Oğuz, yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

HİYARERŞİK YAPIYA DAHİL

Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'a verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, 'Sanığın örgüt üyesi olduğu kabul edilip hiyerarşik yapıya dahil olarak örgüt tarafından verilen görevleri yerine getirmeye hazır vaziyette beklediği, örgüt iradesini benimseyerek kendi iradesinin önüne geçirdiği, örgüt ile organik bir bağ kurduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır.' ifadesine yer verildi. Sanığa yöneltilen suçlamalar, savunmaları ve tanık ifadelerinin detaylı yer aldığı 134 sayfalık kararda, Oğuz'un '2003-2006 yıllarında örgüt açısından hayati önemde faaliyetlerin yürütüldüğü sohbetlerde zaman zaman konuşmacı ve sohbet hocası olarak yer aldığı' belirtildi.

MAHREM İMAMLA ABD'YE SEYAHAT

Burak Oğuz'un, örgütünün adli takibattan kurtulmak maksadıyla diğer oluşumlara sızma faaliyeti olarak özetlenen renklendirme faaliyeti kapsamında 2009'da CHP'ye kayıt olduğunun bildirildiği kararda, sanığın örgütün mahrem imamı Hüseyin Ç. ile operasyonel hatla iletişim kurarak ABD'ye 3 günlük seyahat gerçekleştirdiği kaydedildi. Kararda, sanığın ABD seyahatine yakın tarihlerde yine renklendirme politikasına uygun düşecek şekilde adı geçen derneklerden ayrıldığı ve seyahate müteakip 2011 yılındaki milletvekili seçimlerinde CHP'den aday adayı olduğu belirtildi.

OĞUZ, KARARA İTİRAZ ETTİ

7 ay cezaevinde tutuklu kalan Burak Oğuz, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı. Oğuz'un avukatı Umut Köroğlu, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Talebi değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi kararı onadı, talebi reddetti. Bunun üzerine Köroğlu, temyiz için Yargıtay'a başvuracaklarını belirtti. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda Burak Oğuz kalan cezasını çekmek için cezaevine girecek.

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