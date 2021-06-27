İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, koronavirüs salgınına yönelik alınacak olan yeni tedbirler görüşüldü. Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecinde alınan yeni kararları duyurdu. Buna göre; 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan yeni dönemde sokağa çıkma kısıtlamaları ve Şehirlerarası seyahat ile şehir için toplu taşımada sınırlamalar kaldırılacak. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacağını ifade etti.



Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni dönemin detaylarına ilişkin genelge gönderdi. İşte 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan yeni normalleşme döneminin ayrıntıları…



TÜM İŞ YERLERİ İLE SİNEMALAR 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN TEKRAR AÇILACAK



Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak. Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.



YEME-İÇME YERLERİNDEKİ KİŞİ SINIRLAMASI KALDIRILIYOR



Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.



KONAKLAMA TESİSLERİNDEKİ KISITLAMA VE TEDBİRLER SONA ERİYOR



Kovid-19'la mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.



NİKAH VE DÜĞÜNLER



Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.



Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.



Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.