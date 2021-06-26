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Kanal İstanbul Nedir? Kanal İstanbul Ne Zaman Açılacak?

Türkiye’nin tarihinde damgasını vuracak Kanal İstanbul projesine geri sayım başladı! 26 Haziran 2021 tarihinde projenin ilk temeli atılacak. Kanal İstanbul açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Türkiye’nin gözde projelerinden birisi olacak Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul ne zaman açılacak? Kanal İstanbul’un faydaları nelerdir?

Güncel / 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:55
Kanal İstanbul Nedir? Kanal İstanbul Ne Zaman Açılacak?

Kanal İstanbul'un temel atılış törenine saatler kala nefesler tutuldu! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘çılgın proje' olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesinin temeli bugün 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türk tarihinin gözde projelerinden birisine imza atılacak. Peki, Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul neden yapılmalı? Kanal İstanbul'un faydaları nelerdir? Kanal İstanbul'un güzergahı nasıl olacak?

Kanal İstanbul Nedir?


Kanal İstanbul haberlerinin gündeme gelmesiyle birlikte pek çok kişiden kanal İstanbul nedir? Sorusu geliyor. Kanal İstanbul, Karadeniz ve Akdeniz arasında alternatifi olmayan İstanbul Boğazı'ndaki gemilerin trafiğini rahatlatmak için oluşturulan projeye verilen isimdir. Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay su yolu görevi üstlenecek olan projeye Kanal İstanbul adı verilecek açıklaması yapıldı. Tarihe geçecek proje olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesi Türkiye'ye maddi manevi pek çok katkı sağlayacak. Kanal İstanbul'un faydaları nelerdir?  sorusunu soranlara ise Türkiye'ye sayılayamayacak kadar çok faydasının olacağı açıklaması yapıldı.

kanal istanbul nedir?

Kanal İstanbul Güzergâhı Nedir?


Kanal İstanbul'un açılış töreninin yapılmasına saatler kala Kanal İstanbul güzergâhı nasıldır? Sorusu gündeme geldi. Merakla sorulan soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama gecikmedi. Karadeniz ile Marmara Denizi arasında su yolu görevi yapacak olan Kanal İstanbul projesi güzergahı Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorundan geçecek.

Kanal İstanbul'un Faydaları Nelerdir?


Kanal İstanbul'un temel atılış programının ardından pek çok kişiden Kanal İstanbul'un faydaları nelerdir? Sorusu soruldu. Pek çok kişinin merakla beklediği proje Türkiye'nin maddiyatına katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında ‘çılgın proje' açıklamasını yaptığı projenin temeli bugün atılacak. Peki, Kanal İstanbul'un faydaları nelerdir?

Yılda yaklaşık 43 bin geminin geçiş gerçekleştirdiği İstanbul Boğazı, doğal bir suyoludur. Gemilerin trafiğinde meydana gelen yükü azaltmak için uygulamaya geçirilen proje, maddi manevi pek çok fayda sağlayacak. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı için tehlike saçan zehirli madde taşıyan yük gemilerinin tehlikesini azaltacak. Aynı zamanda keskin dönüşler yapan gemilerin meydana getirdiği kuvvetli akıntıların da Kanal İstanbul projesi ile engelleneceği belirtildi. Boğazın güvenlik seyri için uygulanan bekleme süresi de Kanal İstanbul projesi ile azaltılacak. Gemilerin bekleme süresinde planlanan azalış boğazdan geçen gemilerin sayısının artmasını ve elde edilecek gelirin yükselmesini sağlayacak.

Bu çerçevede Kanal İstanbul'un faydaları nelerdir? Sorusunu soran kişilere projenin maddiyat ve zaman açısından pek çok faydasının olacağını söylemek mümkündür. Kanal İstanbul projesi sayesinde İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridoru sağlanacak. Aynı zamanda transit geçiş yapan gemilerin meydana getireceği ölümcül tehlikenin önüne geçilmiş olacak.

Kanal İstanbul Güzergâhı Nedir?

Kanal İstanbul Ne Zaman Bitecek?


Kanal İstanbul projesinin temelinin atılmasıyla birlikte Türkiye tarihine geçecek olan projenin ne zaman biteceği konuşulmaya başladı. Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Sorusunun sorulması üzerine Kanal İstanbul'un inşaatının 5.5 yıl sürmesinin öngörüldüğü açıklandı. Projenin inşaat aşamasının normal şartlarda 7 yıl sürmesi öngörülürken hızlı ve planlı bir çalışmayla 5.5 yıla indirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kanal İstanbul ne zaman bitecek? ve Kanal İstanbul ne zaman açılacak? Soruları cevaplandırıldı. Kanal İstanbul'un önümüzdeki 5.5 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kanal İstanbul'un Faydaları Nelerdir?

Kanal İstanbul'un maliyeti ne kadar? Kanal İstanbul Ne Zaman bitecek? ve Kanal İstanbul ne zaman açılacak? Sorularının cevabı bugün gerçekleşecek olan Kanal İstanbul açılış töreninin ardından kesinlik kazanacak.

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