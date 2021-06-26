Kanal İstanbul Nedir? Kanal İstanbul Ne Zaman Açılacak?

Kanal İstanbul'un temel atılış törenine saatler kala nefesler tutuldu! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘çılgın proje' olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesinin temeli bugün 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türk tarihinin gözde projelerinden birisine imza atılacak. Peki, Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul neden yapılmalı? Kanal İstanbul'un faydaları nelerdir? Kanal İstanbul'un güzergahı nasıl olacak?





Kanal İstanbul Nedir?



Kanal İstanbul Güzergâhı Nedir?

Kanal İstanbul'un Faydaları Nelerdir?



Kanal İstanbul Ne Zaman Bitecek?

