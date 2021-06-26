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Çılgın proje Kanal İstanbul için tarihi gün: Temelini Başkan Erdoğan atacak

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için bugün temel atılıyor. Sazlıdere Barajı üzerine kurulan köprünün açılış törenine Başkan Erdoğan katılacak. Hazırlık aşamasıyla birlikte yapımı 7 yıl sürecek proje Türkiye'yi dünyada bir üst lige taşıyacak

Güncel / 26 Haziran 2021 Cumartesi 09:02
Çılgın proje Kanal İstanbul için tarihi gün: Temelini Başkan Erdoğan atacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İBB başkanlığından bugüne 'rüyam' dediği ve başbakan iken 27 Nisan 2011'de 'çılgın proje' olarak kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul, ilk köprünün bugün yapılacak temel atma töreniyle fiilen hayata geçiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'na entegre olan Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün ana açıklığı 440 metre. Köprünün sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 1618 metre olacak.

Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Gergin eğik askılı köprünün kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

7 YILLIK SÜRE

Kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1.5 yıl, kanal inşaatının 5.5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor. İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

Avrupa Yakası'nda Karadeniz ile Marmara Denizi'nin arasına yapılacak, uzunluğu yaklaşık 45 kilometre olacak Kanal İstanbul, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak.

YENİ BİR ULUSLARARASI SU YOLU

Kanal İstanbul ile 'İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin artırılması', 'deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması', 'Boğaz'ın trafik güvenliğinin ve seyir emniyetinin sağlanması', 'yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması' ve 'olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması' amaçlanıyor.

İnşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörülen Kanal İstanbul için gerekli olan tesis ve yapılara ek proje bileşeni olarak 1 yat limanı, konteyner limanları, rekreasyon alanı ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor.

İNTERNET SİTESİ AÇILDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesiyle ilgili merak edilenlerin yer aldığı 'kanalistanbul. gov.tr' sitesinin yayına açıldığını duyurdu. Altun, 'Yapım sürecini tüm şeffaflığıyla buradan takip edebilirsiniz' dedi

İBB BAŞKANI'NIN YALANI ELİNDE PATLADI

Alman uzman Marco Bohnhoff, 'Kanal, depremde çöker' diyen CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı: Kanalın çöküp çökmeyeceği daha çok inşaatla ilgili. Deprem dalgaları derinden geldiği için kanalın olup olmamasının hiçbir önemi yok. Risk neredeyse yok gibi.

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