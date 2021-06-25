Başkan Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, YKS 2021'in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum. Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin." dedi.