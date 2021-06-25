Bakan Koca'dan Portakal ve Kaftancıoğlu'na gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayının başlarında yaptığı açıklamada, 'Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir' demişti.



Bakan Koca'nın bu sözleriyle, FOX TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal, 'İ-nan-mı-yo-rum', CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise 'Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa' paylaşımlarıyla alay etmişti.



Bugün itibarıyla 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı.



'Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar'



Söz konusu açıklamalara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulunan Bakan Koca, 'Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar.' dedi.





