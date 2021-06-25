AK Parti'den sert tepki! Mansur Yavaş neden susuyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) birim fiyatı 169 TL olan sayacı 380,4 TL'den aldığı ortaya çıkarması kamuoyunda geniş yankı buldu.



ŞAHİN: 'SADECE İŞ BiLMEZ VE BECERiKSiZ DEĞİL VURGUNCU VE SOYGUNCUSUN DA'



AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili avukat Fatih Şahin; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Şahin; 'Mansur Yavaş CHP belediyeciliğinin bütün hünerlerini sergiliyor Ankara'da. Adrese teslim ihale ile 169 liralık sayaçtan 380 liraya 40.000 tane alarak Ankara'yı yaklaşık 25.000.000.000.000 lira zarara uğrattı. Sadece iş bilmez ve beceriksiz değil vurguncu ve soyguncusun da' ifadelerini kullandı.



ÜNAL: MANSUR YAVAŞ YİNE SUSUYOR



Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve AK Parti Keçiören Meclis Üyesi avukat Fatih Ünal da; 'Sayın Mansur Yavaş niye susuyor? Geçen hafta sel baskını sonrası ASKİ ihalesinin niye rafa kaldırıldığını sormuştuk, duymamazlıktan gelmişti. Şimdi de su sayaçları ile ilgili ciddi bir yolsuzluk iddiası var. Yine susuyor. Ankaralılar bunları yazıyor Sayın Mansur Yavaş' dedi.



ASKİ; 169 TL'LİK SAYACI 380,4 TL'DEN ALDI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın maliyetinin üzerinde su sayacı alımı ortaya çıkarmıştı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) birim fiyatı 169 TL olan sayacı 380,4 TL'den aldığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, iki ihalesinden kamu zararının 24 milyon 314 bin 350 TL olduğu öğrenildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün; Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden birim fiyatı 380,4 TL'den 40 bin adet su sayacı alımı yaptığı ve toplam bedelin 15 milyon 216 bin TL olduğu bildirildi.



TEK İHALEDEN KAMU ZARARI 8 MİLYON 456 BİN TL



Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün; Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden birim fiyatı 169 TL'den 10 bin adet su sayacı alımı yaptığı ve toplam bedelin 1 milyon 690 bin TL olduğu öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece bir ihaleden dolayı kamu zararının 8 milyon 456 bin TL olduğu tespit edildi.



KAMU ZARARI 24 MİLYON 314 BİN 350 TL



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 kısımlı ihaleden ise kamu zararının 15 milyon 858 bin 350 TL olduğu, 4 ihaleden toplam kamu zararının 24 milyon 314 bin 350 TL olduğu bildirildi.