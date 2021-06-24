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Kazara Aşk Konusu Nedir? Kazara Aşk Oyuncuları ve İsimleri

Star TV ekranlarına yeni bir renk geliyor! Başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal’in paylaşacağı Kazara Aşk dizisi ilk bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Tanıtım fragmanıyla seyircinin beğenisini üzerine toplayan diziye saatler kaldı. Yeni bölüme saatler kala Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk saat kaçta? ve Kazara Aşk hangi kanalda? Soruları merak konusu oldu. Peki, Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimlerdir?

Dizi / 24 Haziran 2021 Perşembe 10:20
Kazara Aşk Konusu Nedir? Kazara Aşk Oyuncuları ve İsimleri

Yaz sezonu yayın döneminin başlamasıyla birlikte pek çok yeni dizi yayın hayatına başladı! Yeni yaz dizileri arasında yerini alan Kazara Aşk ise tanıtım fragmanıyla seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başardı. Star TV ekranlarının yeni yaz dizisi olan Kazara Aşk'ın başrollerini Ümit Kantarcılar ve Zülal Güler paylaşacak. Seyircinin merakla beklediği Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimlerdir?

Kazara Aşk Konusu Nedir?


Kaliba Film tarafından başlatılacak olan Kazara Aşk'ın yönetmenliğini Sadullah Çelen gerçekleştirecek. Yönetmenliğini Sadullah Çelen'in gerçekleştireceği dizinin senaryosu ise Bekir Baran Sıtkı ve Ranan Mamatlıoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Peki, Kazara Aşk konusu nedir?

Üniversiteyi bitirmesinin ardından sevdiği adamla evlenerek mutlu bir hayat sürmek isteyen genç kız Kazara Aşk dizisinin konusunu oluşturuyor. Zengin bire ailenin veliahtı ile kazara tanışması ise iki gencin yollarının kesişmesini sağlıyor. Artvinli, eğlenceli ve kendi ayakları üzerinde duran Şimal ile Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan hikayesi, ardı arkası kesilmeyen yalanlar ve beklenmedik olaylar Kazara Aşk dizisinin konusunu oluşturacak. Yapımdan gelen bilgiler ve dizinin tanıtım fragmanları doğrultusunda Kazarsa Aşk konusu nedir? sorusuna bu şekilde yanıt veriliyor. Pek çok kişinin heyecanla beklediği dizinin bu akşam yayınlanacak olan ilk bölümünün ardından kesinleşecek.

Kazara Aşk Konusu Nedir? Kazara Aşk Oyuncuları ve İsimleri


Kazara Aşk Oyuncuları Kimlerdir?


Kaza sonucunda tanışan iki gencin hayatını anlatacak olan dizide pek çok ünlü oyuncuya yer verilecek. Kazara Aşk ilk bölüm fragmanının ardından Kazara Aşk oyuncuları kimlerdir? Sorusu gündeme gelmiştir. İşte seyircinin merakla beklediği Kazara Aşk dizisi oyuncu kadrosu;

•Ümit Kantarcılar

•Sude Zülal Güler

•Uğur Çavuşoğlu

•Selin Işık

•Sadi Celil Cengiz

•Aycan Koptur

•Burak Tamdoğan

•Deniz Altan

•Burakhan Yılmaz

•Ali Haydar Çataltepe

•Öykü Candanadam

•Çağdaş Tekin

•Nermin Aslan

•Nalan Örgüt



Kazara Aşk Ne Zaman Başlıyor?


Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlanmasının ardından pek çok kişiden Kazara Aşk ne zaman başlıyor? Sorusu geldi. Star Tv'nin yeni yaz dizisi Kazara Aşk 24 Haziran 2021 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelecek.

Kazara Aşk Oyuncuları Kimlerdir?


Kazara Aşk Hangi Kanalda?


Kazara Aşk hangi kanalda? sorusunun gündeme gelmesinin ardından yapımdan cevap geldi. Kazara Aşk yeni bölümleriyle her hafta Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Kazara Aşk Saat Kaçta?


Kazara Aşk'ın yeni bölümüne saatler kala Kazara Aşk hangi kanalda? sorusunu soranların sayısı artıyor. Ekranların yeni dizisi Kazara Aşk yeni bölümleriyle saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.

Kazara Aşk Ne Zaman Başlıyor?


Kazara Aşk Hangi Gün?


Star TV ekranlarının yaz dizisi Kazara Aşk yayın hayatına Perşembe günü girecek.

Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak? Kazara Aşk yeni bölüm fragmanı ve diğer sorular ise bu akşam yayınlanacak olan Kazara Aşk ilk bölüm ardından belli olacak.

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