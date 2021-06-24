Kazara Aşk Konusu Nedir? Kazara Aşk Oyuncuları ve İsimleri

Yaz sezonu yayın döneminin başlamasıyla birlikte pek çok yeni dizi yayın hayatına başladı! Yeni yaz dizileri arasında yerini alan Kazara Aşk ise tanıtım fragmanıyla seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başardı. Star TV ekranlarının yeni yaz dizisi olan Kazara Aşk'ın başrollerini Ümit Kantarcılar ve Zülal Güler paylaşacak. Seyircinin merakla beklediği Kazara Aşk konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimlerdir?





Kazara Aşk Konusu Nedir?





Kazara Aşk Oyuncuları Kimlerdir?





Kazara Aşk Ne Zaman Başlıyor?



Kazara Aşk Hangi Kanalda?

Kazara Aşk Saat Kaçta?



Kazara Aşk Hangi Gün?

Kaliba Film tarafından başlatılacak olan Kazara Aşk'ın yönetmenliğini Sadullah Çelen gerçekleştirecek. Yönetmenliğini Sadullah Çelen'in gerçekleştireceği dizinin senaryosu ise Bekir Baran Sıtkı ve Ranan Mamatlıoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Peki,Üniversiteyi bitirmesinin ardından sevdiği adamla evlenerek mutlu bir hayat sürmek isteyen genç kız Kazara Aşk dizisinin konusunu oluşturuyor. Zengin bire ailenin veliahtı ile kazara tanışması ise iki gencin yollarının kesişmesini sağlıyor. Artvinli, eğlenceli ve kendi ayakları üzerinde duran Şimal ile Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan hikayesi, ardı arkası kesilmeyen yalanlar ve beklenmedik olaylar Kazara Aşk dizisinin konusunu oluşturacak. Yapımdan gelen bilgiler ve dizinin tanıtım fragmanları doğrultusundasorusuna bu şekilde yanıt veriliyor. Pek çok kişinin heyecanla beklediği dizinin bu akşam yayınlanacak olan ilk bölümünün ardından kesinleşecek.Kaza sonucunda tanışan iki gencin hayatını anlatacak olan dizide pek çok ünlü oyuncuya yer verilecek. Kazara Aşk ilk bölüm fragmanının ardındanSorusu gündeme gelmiştir. İşte seyircinin merakla beklediği•Ümit Kantarcılar•Sude Zülal Güler•Uğur Çavuşoğlu•Selin Işık•Sadi Celil Cengiz•Aycan Koptur•Burak Tamdoğan•Deniz Altan•Burakhan Yılmaz•Ali Haydar Çataltepe•Öykü Candanadam•Çağdaş Tekin•Nermin Aslan•Nalan Örgütyayınlanmasının ardından pek çok kişidenSorusu geldi. Star Tv'nin yeni yaz dizisi Kazara Aşk 24 Haziran 2021 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelecek.sorusunun gündeme gelmesinin ardından yapımdan cevap geldi. Kazara Aşk yeni bölümleriyle her hafta Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak.Kazara Aşk'ın yeni bölümüne saatler kalasorusunu soranların sayısı artıyor. Ekranların yeni dizisi Kazara Aşk yeni bölümleriyle saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.Star TV ekranlarının yaz dizisi Kazara Aşk yayın hayatına Perşembe günü girecek.ve diğer sorular ise bu akşam yayınlanacak olanardından belli olacak.