AK Parti Sözcüsü Çelik'ten istişare toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı.



TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik istişare toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, devam eden toplantıda yeni tip koronavirüs salgını, terörle mücadele, dış politika ve yeni anayasanın hayata geçirilmesi konusunun ele alındığını bildirdi.



BÜTÜN GÜCÜMÜZLE SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Çelik, "Cumhurbaşkanımız son zamanlarda yaptığı temaslarla ilgili olarak değerlendirmelerini milletvekili arkadaşlarımızla paylaştı. Bütün gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz." dedi.