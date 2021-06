İçişleri'nden ehliyet açıklaması!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" çerçevesinde, ehliyetini kimlik kartına yükleyen kişi sayısının 1 milyon 500 bine yükseldiği belirtildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamaya ilişkin hazırlanan görseli Twitter hesabından paylaştı.



TC KİMLİK KARTI AÇIKLAMASI



Öte yandan 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.



Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.



YENİ TC KİMLİK TASARIM (YENİ TC KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?)



Taşıma kolaylığı açısından kredi kartı büyüklüğünde ve uluslararası normlarda tasarlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, yüksek dayanıma sahip ve uzun süreli kullanıma uygun malzemeden üretilmiştir.



Selçuklu çizgilerinden, Osmanlı motiflerine ve Cumhuriyetimizin modern çizgilerine sahip çıkılarak oluşturulan grafikler, banknot basımında kullanılan tekniklerle birleştirilerek Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına uygulanmıştır. Uluslararası kamuoyunda ülkemizin kabul görmüş rengi olan Turkuaz rengi tercih edilmiştir. Aynı zamanda cinsiyet ayrımına yer vermeden tüm kadın ve erkek vatandaşlarımız için aynı renk ve tasarım benimsenmiştir.



Özellikleri



Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, dünyadaki teknolojik gelişmelere uygun olarak güvenli kimlik doğrulama alanında sayısız fayda sağlamakla birlikte yeni kullanım alanlarına açık bir mimaride tasarlanmış olup temaslı ve temassız yongaya sahiptir. Vatandaşlarımızın kimlik ve biyometrik verileri yüksek güvenlikle muhafaza edilmektedir.



Uluslararası standartlar, uyumluluk esasları ve güvenlik kriterlerine sahip olarak TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sisteminin kullanıldığı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, bu özelliğiyle milli güvenliği de beraberinde getirmektedir.



Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının Sağladığı Kazanımlar



Güvenli kimlik doğrulaması, sahip olduğu görsel güvenlik öğeleri ve elektronik güvenlik öğeleri ile daha etkin bir şekilde yapılabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı üzerinde yer alan fotoğraf, imza, görsel güvenlik öğeleri ile kişi ve belge fiziksel olarak doğrulanabilmektedir. Sahip olduğu sertifikalar (X.509 kimlik doğrulama ve kart yayıncı sertifikaları gibi), PIN ve Biyometrik veri ile elektronik olarak doğrulanabilmektedir.

Sahip olduğu elektronik sertifikalar ve elektronik kimlik doğrulama yöntemleri ile elektronik ortamda sunulan hizmetlere erişim için kullanılabilmektedir.

Sahip olduğu temassız yongadaki veriler ve arka yüzünde yer alan MRZ alanındaki bilgiler ile seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir.

Temaslı yongada ayrılmış alana elektronik imza sertifikası yüklenerek e-imza aracı olarak kullanılabilmektedir..



Kullanım Alanları



Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel sektör uygulamalarında yüksek güvenlikli kimlik doğrulama yapılması mümkündür.



Sahip olduğu temaslı ve temassız kimlik doğrulama mekanizmaları ve uluslararası standartlarda entegrasyon kabiliyetleri sayesinde hayatımızda kullanılan bir çok cihaz ve uygulamayla entegre edilerek kullanılması mümkün olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile entegrasyonu sağlamasını takiben; bankacılıktan noter işlemlerine, tapu işlemlerinden sağlık ve sigorta işlemlerine kadar birçok alanda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile güvenli doğrulama işlemi sağlanabilecektir.



Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uluslararası standartlarda elektronik imza alt yapısına sahiptir. Bu özelliği sayesinde her türlü elektronik imza işlemi, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı kullanılarak gerçekleştirilebilecektir.



TC KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?



İşte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Başvuru Süreci...



(1) Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı almak zorundadır.



(2) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvuruları Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da çağrı merkezinden (Alo 199) alınacak randevu ile veya randevusuz olarak yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.



(3) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu, üzerinde fotoğraf bulunan geçerli bir kimlik belgesi ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.



(4) On beş yaşını tamamlayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda biyometrik veri, biyometrik fotoğraf ve imzası alınır.



(5) On beş yaşını tamamlamış başvuru sahiplerinin şahsen; on beş yaşını tamamlamayanların başvuruları ise veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılır.



(6) On beş yaşını tamamlamayanlardan biyometrik veri, biyometrik fotoğraf ve imza alınmaz. Ancak, talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocuklara fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı düzenlenir.



(7) Başvurusu alınan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, kişiselleştirildikten sonra posta ile belirtilen adrese teslim edilir.



(8) On beş yaşını tamamlayan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kendilerine veya başvuru sırasında kendisi dışında alacak kişiyi belirlemesi halinde belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan ile teslim alacak kişi arasında soy bağı bulunması şartı aranmaz.



(9) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı sahibi, kartı teslim aldığında kontrol etmekle, kartta maddi hata bulunduğunu tespit etmesi halinde iade etmekle, kartın yenilenmesini gerektiren bir durum olması halinde kartını yeniletmekle, kartı kaybetmesi durumunda durumu yurt içinde çağrı merkezi veya ilçe nüfus müdürlüklerine; yurt dışında en yakın dış temsilciliğe bildirmekle yükümlüdür.



(10) Başvuru sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının hangi aşamada olduğu kurumumuz web sayfası ve e-devlet üzerinden, Alo199 Çağrı Merkezinden, SMS ya da e-posta ile yapılan bilgilendirme ile takip edilebilir. Yurt içinden yapılan başvurularda kartın teslim adresinin yurt içi adresi olması gereklidir.



Dış temsilciliklerce alınan başvurularda kişiselleştirilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı dış temsilcilikler yoluyla başvuru sahibine teslim edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.



(11) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı teslim edildikten sonra kart sertifikası aktif hale getirilir.