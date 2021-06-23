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İBB koruma demirlerini yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koydu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi şaşkınlık yaratan bir icraate imza attı. İstanbul Arnavutköy’de aylardır düzenlemesi tamamlanamayan Şirindere’nin etrafına yapılan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler gözlerine inanamadı. Koruma demirleri yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koyuldu

Güncel / 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:54
İBB koruma demirlerini yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koydu

Arnavutköy Anadolu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi arasında bulunan Şirindere İBB tarafından restore edildi. Aylardır süren çalışmalar sonucunda dere kenarında araçların veya vatandaşların düşmemesi ve zarar görmemesi için koyulan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şoke oldu.

Koruma demirleri derenin içerisine koyuldu ve yol kenarında hiçbir önlem alınmadı.

Mahallede yaşayan ve koruma demirleri ile ilgili konuşan Hüseyin Laloğlu, 'Biz buranın kapalı gitmesi ile ilgili defalarca dilekçe verdik.



Kapalı olsaydı buraya çöp falan da düşmezdi ama şuanda burada yapılan korkuluklar çok anlamsız yani.
Buraya çoluk çocuk düşer, yaşlı düşer, araba düşer neden böyle oldu anlayamadık yani' şeklinde konuştu.


ChpİbbEkrem İmamoğlu

 
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