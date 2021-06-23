Ankara Yenimahalle'de sel: Gün ağarınca facia ortaya çıktı

Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde dağdan inen dere yatağında taşkın meydana geldi. Mahalle girişindeki menfezlerin de taşması sonucu, mahallede bulunan 11 müstakil evi su bastı.



Mahalle sakini bir hayvancının dere yatağında otlattığı 2 ineği sele kapılarak kilometrelerce sürüklenip, öldü. Su basan evlerden birinde ise bahçede bulunan 4 köpek boğuldu. Su birikintisini tahliye etmek için Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Saat 18.00'de başlayan tahliye çalışmasının sabah saatlerine kadar sürebileceği bildirildi.



'EKİNLERİM SEL ALTINDA KALDI'



Karacakaya Mahallesi sakinlerinden Fethi Akbulut, aşırı yağmur nedeniyle dere yatağında taşkın olduğunu belirterek, 'Dağdan aşağı sel indi. Evleri su bastı. 2 katlı evi vardı komşunun, 1'inci katını komple su bastı. 4 köpeği vardı, hayvanlar orada kaldı, öldü. Köyde komşunun birinin dere yatağında otlattığı inekleri vardı, 2'sini sel suları sürüklemiş, telef oldu hayvanlar. Benim zararım da var. Ekinlerim vardı, 5- 6 dönümlük arazide ekli nohut vardı, sel altında kaldı' diye konuştu.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı ekiplerin gıda ve barınma gibi konularda tedbir aldığı belirtilerek, 'Bugün yaşanan ve yer yer 34 kilogramı bulan yağışlar sonrasında Büyükşehir Belediyemize kent genelinde 901 ihbar ve talep gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan afet sonucunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ihbarlarla tek tek ilgilenmekte olup 875 araç 1975 personel ile 901 noktanın tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir' ifadelerine yer verildi.



TAŞKIN ZARARI SABAH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI



Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde meydana gelen taşkının neden olduğu zarar sabah gün yüzüne çıktı. Bölgede taşkından etkilenen 11 evin hala su içinde olduğu görüldü. 2 katlı evin ilk katının tamamının suya gömüldüğü bölgede çalışmalar gece boyunca devam etti.



Belediye ekipleri dere yatağını temizleyip, tıkanan menfezleri açmaya çalıştı. Çalışma ile suyun bir kısmı tahliye edilirken, bazı bölgelerin balçık haline gelmesi dikkat çekti. Öte yandan taşkının ilk anları cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde derenin taşması ile birlikte bölgedeki evlerin su altında kaldığı ve akıntının devam ettiği görüldü.



'DERELER ISLAH EDİLMEDİĞİ İÇİN OLDU'



Dün taşkın ile birlikte evlerini terk eden vatandaşlar, geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Sabah tekrar taşkının olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, çalışmaları izledi. Mahalle sakinlerinden Metin Topçu, alt yapı eksikliği nedeniyle taşkının olduğunu belirterek, 'Dereler ıslah edilmediği için bu taşkınlar meydana geldi. Arkada görülen dereler hep doldu. Zamanında temizlenmediği için su baskınları oldu. Evler yarılarına kadar suyla doldu. İmar yapılırken alt yapının yapılmaması, zamanında yapılan yanlış belediyecilikten kaynaklı bir su baskını' diye konuştu.



TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde 11 evin etkilendiği taşkın sonrası temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri, dere yatağını temizleyip, suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede taşkın nedeniyle hala 4 metre yüksekliğinde su bulunurken, çevredeki tarım arazileri de zarar gördü.



'EVİM 2 METRE SUYUN İÇİNDE'



2 katlı evinin ilk katı tamamen su içinde kalan Çetin Sayıcı, 'Dün öğlen saatlerinde geldiğimde manzara bu şekildeydi. Dün gece Yenimahalle Belediyesi ekipleri uğraştı burayı boşaltmak için ama çözüm olmadı. Su tahliyesi için yeni bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Şu anda benim evim yaklaşık 2 metre suyun altında kaldı. Evin içinde televizyon, beyaz eşya, yani bir evde bulunması gereken her şey sular altında kaldı. Şu anda su tahliye edilmediği için eve giremiyoruz' dedi.



Mahalle muhtarı Hikmet Öztürk ise 'Yukarıdan sel gelince dere yatağı taşmış. Köyün altyapısı yok, kanalizasyon hep dışarı akıyor. Burada dere yatağı vardı, dere yatağını kapattılar. Burası sürekli doluyor böyle' diye konuştu.