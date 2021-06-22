Yılmaz Özdil'in iddiaları ile çılgına dönen Uğur Dündar televizyon programlarını iptal etti!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil kurucuları arasında gazeteci Uğur Dündar'ın da olduğu Artı 1 TV ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme getirdi. Bu iddialara canlı yayında çok sert ifadelerle cevap veren Uğur Dündar, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi. Uğur Dündar'ın canlı yayında çıldırtan iddialarda Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazeteciler üzerinden televizyon kurdurduğunu söyledi. Özdil'in sosyal medyada Uğur Dündar ve Artı 1 TV ile ilgili paylaşımları şöyle:



O İDDİALAR ÇILDIRTTI!



'Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?'



ÖZDİL'E SERT TEPKİ!



Yılmaz Özdil'in bu iddialarına Uğur Dündar canlı yayında çok sert cevap verdi. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkma fena yaparım” dedi.



Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımı yaptı.



PROGRAMI İPTAL ETTİ!



Özdil'in bu iddialarına çok sert şekilde cevap veren ve sosyal medyada gündem olan Uğur Dündar, televizyon programına katılmayacağını açıkladı. Dündar, sosyal medyadan televizyona çıkacak durumda olmadığını KRT TV'deki Şimdiki Zaman programına katılamayacağını belirtti.