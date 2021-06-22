İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğradı. Uslu, “Sen nasıl çekim yaparsın” denilerek dört kişinin üstüne yürüdüğünü söyledi. Gazeteci Uslu’nun yüzü kan içinde kaldı.