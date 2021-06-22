USD (Alış - Satış) : 8,72 - 8,74 EURO (Alış - Satış) : 10,37 - 10,39
 

Çin'le ilgili korkutan iddia: Kısıtlamaları 1 yıl daha...!!!

Çin’in Lovid-19 karşı uyguladığı sınır kısıtlamalarını en az 1 yıl daha uzatmayı planladığı iddia edildi. Çin’in kısıtlamaları uygulamaya devam etmesi halinde, vize vermeyi büyük ölçüde kısıtlaması ve Çin’e gelen yolculara 14 gün otel karantinası uygulamaya devam etmesi bekleniyor.

Güncel / 22 Haziran 2021 Salı 20:25
Çin'le ilgili korkutan iddia: Kısıtlamaları 1 yıl daha...!!!

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin’de, salgına karşı uygulanan sınır kısıtlamalarının 1 yıl daha uzatılacağı iddia edildi. Wall Street Journal’ın konuya aşina kişilere dayandırdığı haberinde, Çin’in Kovid-19 karşı uyguladığı sınır kısıtlamalarını virüsün yeni mutasyonları nedeniyle en az 1 yıl daha uzatmayı planladığını öne sürdü. Haberde, sınır kısıtlamaları ile ilgili uzatma kararının geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan kabine toplantısında alındığı aktarıldı.

Çin’in kısıtlamaları uygulamaya devam etmesi halinde, vize vermeyi büyük ölçüde kısıtlaması ve Çin’e gelen yolculara 14 gün otel karantinası uygulamaya devam etmesi bekleniyor. Çin’in yüksek aşılama oranlarına sahip ve salgını kontrol altına ülkelere yönelik ise kısıtlamaları gevşeteceği düşünülürken, esneklik sağlanacak ülkeler arasında ilk olarak Çin tarafından geliştirilen aşıları tanıyan ülkelerin olacağı değerlendiriliyor.

UYGULANAN AŞI 1 MİLYARI GEÇTİ! 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından 20 Haziran’da yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanan Kovid-19 aşı dozu sayısının 1 milyarı geçtiği belirtilmiş, dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin’in başkenti Pekin’de halkın yüzde 80’inin aşılandığı aktarılmıştı.

Öte yandan Çin’de salgının başından bu yana 91 bin 629 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement