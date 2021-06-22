Armin Laschet: Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği mümkün değil

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adaylığına, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet seçilmişti.



'Türk Armin' olarak bilinen Laschet, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başbakanlığı görevinde bulunuyor ve Türk toplumuna yakınlığıyla biliniyor.



'TÜRKİYE AB'YE ÜYE OLAMAZ'

'İŞ BİRLİĞİ YAPALIM AMA...'

ARMIN LASCHET KİMDİR

CDU GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

MERKEL YENİDEN ADAY OLMAYACAK