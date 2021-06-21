Safranbolu'da Esnafa Yönelik Destek Paketi Projesi Başlatıldı

Safranbolu Belediyesince esnafa yönelik başlatılan destek paketine başvurulan 23 Haziran'da mesai bitiminde sona ereceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açiklamada, salgın nedeniyle dükkanını açamayan ya da kısa araliklarla açabilen esnafa can suyu olabilmek için Belediye Meclisince "Siftah Bizden Bereket Allah'tan" sloganıyla destek paketi projesi baslatıldigi belirtildi.
Esnafın, 1000 liraya kadar verilecek destek paketi için 23 Haziran Çarsamba günü mesai bitimine kadar basvurularını yapması gerektiği ifade edildi.
Kaynak : AA