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Ordu'da Kovid-19 vaka sayılarının 50nin altına düşürülmesi hedefleniyor!

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'daki Kovid-19 vaka sayısını 50'nin altına düşürmek için yoğun çaba sarf edildiğini söyledi.

Sağlık / 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:24
Ordu'da Kovid-19 vaka sayılarının 50nin altına düşürülmesi hedefleniyor!

Sonel, Valilik toplanti salonunda düzenlenen Kovid-19 Degerlendirme Toplantisi'nda yaptığı konuşmada, kent genelinde salgınla mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

Kaymakamlardan pozitif vakaların evlerinde kontrol ve denetim altına alınmasını isteyen Vali Sonel, emniyet, jandarma ve zabıta birimlerince denetim görevinin aksatılmadan sürdürülmesi talimatını da verdi.

Sonel, Ordu'daki vaka sayısını 50'nin altına düşürmek için yoğun çaba sarf edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Hiçbir rehavete kapilmadan Kovid-19 salgını ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Nüfus hareketliliğinin yaşandığı bu yaz aylarında da tedbiri elden bırakmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu arada aşılama çalışmalarına da ağırlık vererek hedeflediğimiz nüfusu aşılamış olacağız. Normalleşme sürecine tam anlamıyla geçebilmemiz için aşılama çalışmaları çok önem arz ediyor. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımıza mahalle muhtarlarımız, cami imamlarımız yardımcı olmalılar. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. Aşı takvimine göre aşılama zamanı gelen herkesin aşısını yaptırmasını istiyoruz.'

İl Saglik Müdürü Mustafa Kasapoğlu ise Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği yaş gruplarına göre aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerine işaret ederek, 'Hedefimiz, ilimizde 18 yaşına kadar olan 585 bin kişinin aşılanmasıdır.' dedi.

Kaynak : AA

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