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Kayınço-enişte vurgunu! Ankaway adıyla dolandırdılar

Kolay yoldan para kazanmak isteyenler dolandırıcıların da hedefi oluyor. Son örneği Ankaway adı verilen saadet zinciriyle dolandırıcılık oldu. Kayınço-enişte internetten reklam izleyerek gelir elde etme vaadi ile yüzlerce kişiden para topladı. Eren Düzyol, kayınbiraderi Halil Başoğlu ve yazılımcı Muhammet Satıroğlu ile birlikte 9 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açıldı.

Yaşam / 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:31
Kayınço-enişte vurgunu! Ankaway adıyla dolandırdılar

Kolay yoldan para kazanmak isteyenler dolandırıcıların ilk hedefi oluyorlar. Son olarak bir saadet zinciri daha 480 kişiyi daha dolandırdı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 480 kişi mağdur olarak yer aldı. Dosyaya göre, saadet zinciri Ankaway'i Eren Düzyol isimli bir kişi kurdu.

Üyelere, fiyatı 1000 ile 35 bin TL arasındaki paketlerden birinin satışı yapıldı. Kimi bir paket, kimi 4 paket aldı. Yatırdıklarının yüzde 65'i kadar kazanç vaat edildi. Üyelere, 'Günde 3 dakika reklâm izlemeniz yeterli' denildi.



PARALARI ALAMADILAR

Daha fazla para toplamak için, birkaç ay ödemeler sorunsuz yapıldı. Hediye otomobil kampanyaları dahi düzenlendi. Kısa sürede binlerce kişi para yatırdı. Ancak, 2016 ortasında başlayan 'saadet' 2017'de kâbusa dönüştü. Üyeler, kâr payından vaz geçti ana paralarını dahi alamadı.



7 BİN 200'ER YIL HAPİS TALEBİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun; sistemin kurucusu Eren Düzyol (38), Delli Ertuğrulhan Ay (29), Ersin Düzyol 1985 (36), Halil Başoğlu (27), Kadir Turgut (42) Muhammet Satıroğlu (27), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ile Savaş Işık (45) hakkında 'nitelikli dolandırıcılık iddiası ile dava açtı.

Her bir sanık için istenen hapis cezası ise 2.160'ar yıl ile 7.200'er yıl. Davanın ilk duruşması önümüzdeki kasım ayında yapılacak.



PİYASAYI BİZ YÖNLENDİRECEĞİZ

Öte yandan sanıklar arasında yer alan tek tutuklu sanık ise Muhammet Satıroğlu. Satıroğlu, Kocaeli'nde görülen Hipper davasında yargılanan isimler arasında yer alıyor.

Bu arada, hakkında 7 bin yılı aşkın hapis cezası istenen Eren Düzyol'un üyelere yönelik yaptığı bir paylaşımda 'Dünyanın network piyasasını biz yönlendireceğiz' dediği ortaya çıktı.

 
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