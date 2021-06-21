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AK Parti'den sert tepki: Kullanılabilir suyu bile kullanılamaz hale getirdiler...

İzmir'de şebeke suyundan gelen kötü tat ve koku sonrası hasteneye koşan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Fenalaşan bazı vatandaşlara tıbbi müdahalede bulunuldu. AK Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Özgür Hızal sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Tunç Soyer, Başkan adayıyken 'İçilebilir şebeke suyu' vaat etmişti. Kullanılabilir suyu bile kullanılamaz hale getirdi" dedi.

Güncel / 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:20
AK Parti'den sert tepki: Kullanılabilir suyu bile kullanılamaz hale getirdiler...

İzmir'de dün şebeke suyundan gelen yoğun koku ve kötü tat sonrası tedirginlik yaşandı. Suyu tüketenler hastanelere koşarken, birçok kişi fenalaştığını ifade etti. İZSU ilk açıklamasında sağlığı tehdit eden bir durum olmadığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, 'Bir bardak suda fırtınalar kopardılar' diyerek duruma tepki gösteren vatandaşlara karşılık verdi. AK Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Özgür Hızal sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada Tunç Soyer'e sert çıktı, 'Her zamanki gibi İzmirlileri suçlu ilan ettiler. Başkan adayıyken 'İçilebilir şebeke suyu' vaat etmişti. Kullanılabilir suyu bile kullanılamaz hale getirdi' dedi.

HIZAL: HEM SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER HEM TONLARCA SUYU SOKAKLARA DÖKTÜLER

İzmir'in Gaziemir, Buca ve Karabağlar ilçesinde şebeke suyunda kötü koku ve tat olduğunu, vatandaşların büyük korku yaşayarak hastanelere koştuğunu ifade eden Özgür Hızal, 'İZSU'dan açıklama bekledik. İZSU ilk açıklamasında sağlık sorunu teşkil edecek bir durum olmadığını bildirdi. Daha sonra vahim şekilde şebeke suyunu kestiler. Daha sonra ise tonlarca şebeke suyunu sokaklara boşalttılar. Burada sonuç olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun ciddi bir ihmal ve hatası var' dedi.

'HER ZAMANKİ GİBİ İZMİRLİYİ SUÇLU İLAN ETTİLER'

İzmir Büyükşehir belediyesi ve İZSU'nun tavrını eleştiren Hızal, 'İhmali görmezden gelen yetkililer her zamanki gibi İzmirliyi suçlu ilan ettiler. Suçu hep İzmirlide arıyorlar. Trafik sorununda aynısını yaptılar. Çöp sorunu oldu yine İzmirliyi suçladılar. Şimdi su sorununun da İzmirlilerden kaynaklandığını iddia ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

'İÇİLEBİLİR SU VAADİNDE BULUNMUŞTU, KULLANILABİLİR SUYU DA KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ'

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 'Bir bardak suda fırtınalar koparıyorlar' sözleri ile şebeke suyu zehirlenmelerini gölgelemeye çalışmasına tepki gösteren Hızal şöyle konuştu:

Tunç Soyer, seçim döneminde İzmirlilere içilebilir şebeke suyu vaadinde bulunmuştu. Şebeke suyu belki içilebilir değildi ama kullanılabilirdi. Geldiğimiz noktada kullanılabilir suyu da kullanılamaz hale getirdiler.

'SORUNUN ARDINDAN HAMLELERİ BİLE YANLIŞ'

Hızal, tehlikeli olduğu tahmin edilen, tam olarka ne olduğu henüz tespit edilmemiş tonlarca suyun sokaklara dökülmesine de tepki gösterdi, 'Panik hamlesi yaptılar. Panikle karar aldılar. Şebeke suyu boşaltılacaksa rögarlara boşaltılır. Meclis'e konuyu taşıyacağız. Gerekenleri soracağız.' dedi.

Ak Parti

 
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