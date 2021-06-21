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ABD Donanmasından ‘şok denemesi’! Patlama deprem etkisi yarattı

ABD ordusu, hafta sonu yeni bir uçak gemisi sınıfının ilki olan USS Gerald R. Ford için Florida'nın yaklaşık 100 mil kuzeydoğusunda dayanıklılık testi gerçekleştirdi. 13 milyar dolar değerindeki uçak gemisinin yakınında 18 bin 143 kilogram patlayıcıyı infilak ettiren ABD ordusu, açık denizde depreme neden oldu. Dünya basını tarafından yakından takip edilen ve ‘şok denemeleri’ adı verilen testler, savaş hazırlığı olarak yorumlandı.

Dünya / 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:24
ABD Donanmasından ‘şok denemesi’! Patlama deprem etkisi yarattı

ABD Donanması, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin savaş koşullarına dayanıklılığını test etmek için 18 bin 143 kilogram patlayıcı kullandı.

3,9'LUK DEPREM YARATTI

BBC'nin haberine göre 18 bin 143 kilogram patlayıcı, USS Gerald R. Ford'un savaş koşullarına dayanma kabiliyetinin test edilmesi amacıyla yapılan kontrollerin bir parçası olarak, ABD'nin doğu kıyılarında yürütülen 'Donanma Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trial) kapsamında patlatıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, patlamanın 3,9 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturduğu bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetleri'nin açıklamasına göre USS Gerald R. Ford isimli uçak gemisi, aracın savaş koşullarına dayanacak hale getirilmesi için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı.

ABD Donanması'ndan 18 tonluk bomba ile test! Patlama ve deprem anı kamerada | Video

Yapılacak diğer testlerin ardından USS Gerald R. Ford savaş gemisinin modernizasyon, bakım ve onarımının yapılması için havuza çekileceği ifade edildi.

 
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