ABD Donanmasından ‘şok denemesi’! Patlama deprem etkisi yarattı

ABD Donanması, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin savaş koşullarına dayanıklılığını test etmek için 18 bin 143 kilogram patlayıcı kullandı.



3,9'LUK DEPREM YARATTI



BBC'nin haberine göre 18 bin 143 kilogram patlayıcı, USS Gerald R. Ford'un savaş koşullarına dayanma kabiliyetinin test edilmesi amacıyla yapılan kontrollerin bir parçası olarak, ABD'nin doğu kıyılarında yürütülen 'Donanma Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trial) kapsamında patlatıldı.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, patlamanın 3,9 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturduğu bildirildi.



ABD Deniz Kuvvetleri'nin açıklamasına göre USS Gerald R. Ford isimli uçak gemisi, aracın savaş koşullarına dayanacak hale getirilmesi için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı.



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Yapılacak diğer testlerin ardından USS Gerald R. Ford savaş gemisinin modernizasyon, bakım ve onarımının yapılması için havuza çekileceği ifade edildi.



