Adalar'da ölen at sayısı 226'ya yükseldi! İşte skandalın yeni fotoğrafları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı 978 at bakımsızlıktan ölmeye devam ediyor. Ölen at sayısının 226'ya yükseldiği öğrenildi. İBB tarafından 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamada, 'Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür' ifadeleri kullanılmıştı. Önceki gün ise ahırlara hapsedilen atlardan bir tanesinin daha öldüğü öğrenilirken ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı.



BELEDİYE YALANA SARILDI



İBB sorumluluğundaki atlar bakımsızlıktan ölmeye devam ederken, Adalar Belediyesi'nde ise skandallar bitmiyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Aralık 2019'da yaptığı ani denetimlerde Adalar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün kayıt dışı ilaç bulundurduğunu ve Veteriner Hemim Musafa Ün'ün bu ilaçları kullandığını tespit etti. Ortaya çıkan skandal sonrası belediye veteriner Ün'ü korumak için 'Belediyemiz Veteriner Hekimi Mustafa Ün, mahkeme kararına konu olan 2018 yılı işlemleri sırasında kurumumuzda görev yapmamakta olup, 2019 yılı Ekim ayından beri Belediyemizde çalışmaktadır…' iddiasında bulundu. Ancak denetime konu olan tutanakta yer alan bilgiler belediyelerin iddialarını çürüttü.



Tutanakta baskının 2019 Aralık ayında yapıldığı ve veteriner hekim Mustafa Ün'ün de görevde olduğu görüldü. Söz konusu tutanakta ayrıca Veteriner Hekim Zeynep Zorlu, Veteriner Hekim Şemin Dost Darcan, Veteriner Hekim Bekir Yılmaz ve Adalar Belediyesi Sorumlu Veteriner Hekim Dilşat Sak'ın imzası yer aldı. Adalar Sulh Ceza Hakimliği Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'nin, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ni 11 bin 368 TL idari para cezasına çarptırdı.



ERDEM GÜL, ATLARIN KAYBOLMASI VE ÖLMESİNE İLİŞKİN SUSKUNLUĞUNU SÜRDÜRÜYOR



Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün; İBB'nin satın aldığı 978 atlardan İstanbul'da 226 atın ölmesi, Hatay Dörtyol ilçesinde 99 atın kaybolması ve 1 atın ölmesine ilişkin suskunluğunu sürdürmesi dikkat çekiyor. 978 atın Adalar ilçesi dışına sevkine yönelik işlemleri yürüten CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, Adalar Belediyesi Veterineri Mustafa Ün'le yoğun irtibatının olduğu dikkat çekiyor.



2 AT İMAMOĞLU'NA HEDİYE EDİLDİ



Adaların atları adlı platform ise yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir akrabasının, Büyükada'da İBB tarafından satın alınmış iki atı edinmek istiyor. Arda ve Cavit adındaki iki attan birinin zabıta birimine ait olduğu belirtilen açıklamada, 'İBB'nin atlarla ilgili tüm işleri CHP İlçe Başkanı, Fayton Cafe sahibi Ercan Akpolat tarafından yürütülüyor. İlçe Başkanı Akpolat İBB adına yetkili değil ve hesap verebilir konumda bulunmuyor. Ama atlarla ilgili kararlarda belirleyici rol oynuyor. Arda ve Cavit'in Ekrem İmamoğlu'nun yakınına gönderilmesi için de Ercan Akpolat'la görüşüldüğü belirtiliyor' dedi.