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Joe Biden'ın skandal sözleri ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Mesut Barzani'ye "İkimizin de ömrü Kürdistan'ın bağımsızlığını görmeye yetecek" dediği ortaya çıktı.

Dünya / 19 Haziran 2021 Cumartesi 17:19
Joe Biden'ın skandal sözleri ortaya çıktı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin kaleme aldığı "Tarihe Not" adlı kitabı Avesta Yayınları'ndan çıktı.

"25 Eylül 2017'de Kürdistan halkı barışçıl bir şekilde seçimini yaptı ve bu meşru seçim, başarıyla sonuçlandı. Irak, komşu ülkeler ve uluslararası toplumun Kürdistan halkının barışçıl seçimi karşısında tavrı zalimceydi, insanlık ve birlikte yaşama prensiplerinden uzaktı. Sanki bütün taraflar, Kürdistan halkının acı çekmesi konusunda hemfikirdi ve hayat, inkarcı zihniyetin sürmesinden yanaydı. Çünkü çıkarları bunu gerektiriyordu."

Bu sözler Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye ait.

Barzani, bu sözlere IKBY'nin yakın tarihi, bağımsızlık referandumu sürecinde yaşananlar, 16 Ekim olayları, Amerika ziyareti, Irak ve bölgeye dair değerlendirmeleri kaleme aldığı "Tarihe Not" adlı kitabında yer verdi.

"Ömrümüz Kürdistan'ın bağımsızlığı görmeye yetecek"

Mayıs 2015 ABD ziyaretinde Başkan Barak Obama'ya "Kürt halkı geçen yüzyılda büyük acılar çekti. Bütün yolları denedik, bu durumdan yorulduk. Kürtler yüz yıldır bedel ödüyor. Bütün semavi din, insani yasa ve örflere göre her ulusun kendi kaderini tayin etmesi, kararını vermesi hakkıdır. Referanduma gidiyoruz ancak şu an için önceliğimiz IŞİD ile savaştır. Bağdat ortaklığımızı kabul etmiyor ve bizde tebaa olmayı kabul etmiyoruz" dediğini kaydeden Barzani, Obama'nın sözlerine dikkatle kulak verdiğini, Kürtler ile ilgili okumalar yaptığını ve Kürdistan halkının talihsizlikleri hakkında bilgisi olduğunu belirterek, devamında şu ifadelere yer veriyor:

"Obama, Kürt ve Irak dosyasının Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın elinde olduğunu ve Biden ile oturup konuşmamızı söyledi. Ertesi gün Biden ile uzun bir görüşmemiz oldu. Irak ile olan yüz yıllık tarihimizden ve Kürdistan'ın bağımsızlığından açık bir şekilde söz ettik.

Biden, ülkesinin Kürdistan'ın bağımsızlığı, Ortadoğu'daki sorun ve karmaşalarla ilgili görüşlerini açık bir dille anlattı ve sözlerini sonunda 'İkimizin de ömrü Kürdistan'ın bağımsızlığını kendi gözlerimizle görmeye yetecek' dedi."

16 Ekim'de Kerkük'te yaşananlara da değinen Barzani, bağımsızlık referandumun bahane olduğunu, referandum yapılmasa bile planın her şekilde uygulanacağını aktarıyor.

 
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