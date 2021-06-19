Akıl sınırlarını zorlayan Sedef Kabaş, İstanbul depreminin sebebini açıkladı

Yalan haber yazmayı kendine şiar edinen Sedef Kabaş, bu sefer de İstanbul depremi sonrası akıl sınırlarını zorlayan bir paylaşım yaptı.

Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘çılgın proje’ olarak tanıtılan ve İstanbul Boğazı’nı rahatlatacak 'Kanal İstanbul'la ilgili propagandasına tam gaz devam ediyor. Muhalefetten aldığı destek ile asparagas haberlere imza atan Kabaş, Kanal İstanbul propagandası yapmak isterken sosyal medyada dalga konusu oldu.

İstanbul depremini 'Kanal İstanbul'a bağladı

Gazetecilik etiğine aykırı şekilde, cehalet dolu bir paylaşım yapan Sedef Kabaş, İstanbul depremini, projeye bağladı.

Kabaş, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Kanal İstanbul yapacağız inadına, doğa bile isyan ediyor adeta... Önce Marmara Denizi kusuyor, şimdi yer sarsılıyor...”