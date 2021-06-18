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Öğrencilerden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şoke eden soru: “Tokat nasıldı?”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Drome bölgesini ziyaretinde tokatlı saldırıya uğradı. Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı. Macron, tokat şokunu henüz atlatamamışken bir şok daha yaşadı. Ülkenin Somme bölgesinde bir ilkokul ziyareti gerçekleştiren Fransız lider, okul girişinde öğrenciler tarafından karşılandı. Bu sırada küçük ilkokul öğrencilerinden biri, Macron'a "Size atılan tokat nasıldı?" sorusunu yöneltti.

Güncel / 18 Haziran 2021 Cuma 12:41
Öğrencilerden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şoke eden soru: “Tokat nasıldı?”

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Kalabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

Saldırı nedeniyle şoke olan Macron neye uğradığını şaşırırken, korumalar olaya anında müdahale etmiş, yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırganın 28 yaşındaki Avrupa Tarihi Dövüş Sanatları (HEMA) ustası Damien T. olduğu belirlenmişti.

BİR 'TOKAT' DA ÖĞRENCİLERDEN
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, henüz tokatlı saldırının şokunu atlatamadan yaptığı bir ilkokul ziyaretinde hiç ummadığı bir soruyla karşılaşarak bir şok daha yaşadı.

ŞOKE EDEN SORU: 'TOKAT NASILDI?'
Ülkenin Somme bölgesinde bir ilkokul ziyareti gerçekleştiren Fransız lider, okul girişinde öğrenciler tarafından karşılandı. Sabah'ın haberine göre bu
sırada küçük ilkokul öğrencilerinden biri, Macron'a 'Size atılan tokat nasıldı?' sorusunu yöneltti.

'BU HİÇ HOŞ BİR ŞEY DEĞİL'
Küçük çocuktan gelen soru karşısında şoke olan Macron, bir süre ne diyeceğini bilemedi. Kalabalığın, soru karşısında gerildiği görülürken Macron, kısa bir duraksamanın ardından deneyiminin hiç hoş olmadığını belirtti.

Saldırganın yanlış davrandığını söyleyen Macron, bu davranışın örnek alınmaması gerektiğini söyledi.

Fransız liderin küçük çocukla yaşadığı bu anlar, sosyal medyada viral oldu.

 
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