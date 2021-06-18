MHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Alparslan Türkeş tepkisi!

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Süreci yakından takip ediyoruz" derken, Başkan Tunç Soyer ve öneriye karşı çıkan CHP'lilere, "Siz Pagos, Agamennon, Homeros isminde mahsur görmüyorsunuz. Bunları söylüyorsunuz ama Türkeş diyemiyorsunuz. Niye bundan rahatsızsınız? Siz Türk düşmanısınız. Bunun başka hiçbir izahı yok" ifadelerini kullandı.



İl Başkanı Şahin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu merhum liderimizin eşini ziyarete gittiğinde 'takiyye yapıyorsunuz' demiştik. Anladık ki gerçekten aldıkları tavır düşüncelerimizin tescilidir. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazarken siyasi yasak talebinde bulunmuş, idamlar istemişti. Partimizin kapatılması için çalışmıştı. Bu kararın, iade edilen belediye komisyonundan ret olarak çıkması Türk düşmanlığının tescili olacaktır" diye konuştu.





'PAGOSÇULARA SORARIZ'



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni "taraflı davranmak ve ayrımcılık yapmakla" suçlayan İl Başkanı Şahin, kararın komisyonlara iade edilmesinin komisyonda bulunan isimlere hakaret anlamına geldiğini savundu. Yeni Ası'da yer alan habere göre, Şahin, "Biz başta Kirazlılar olmak üzere İzmirliler olarak bunun hesabını Pagosçulara sorarız. Herkes bunu böyle bilsin" diye konuştu.



İYİ PARTİ'YE SESLENDİ: NEREDESİNİZ



Şahin, İyi Parti'nin temsilcileri olarak mecliste görev yapan isimlere de çağrıda bulundu. Şahin, "Biz İyi Parti'ye giden arkadaşlarımıza 'İzmir artık HDP'nin kontrolüne geçti' derken, onları uyarırken bize dönüp de 'Türkeşçiyiz' diyorlardı. İçeride bulunan İyi Partili olup da biz hala "Türkeşçiyiz" güzellemesi yapan zatı muhteremlere söylüyoruz. Neredesiniz?" ifadelerini kullandı.