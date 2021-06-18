USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,31 - 10,33
 

MHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Alparslan Türkeş tepkisi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Kiraz Belediyesi tarafından gönderilen “Alparslan Türkeş Bulvarı”nın isminin Meclis’te CHP tarafından komisyona iade edilmesine MHP’den sert tepki geldi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin "Siz Pagos, Agamennon, Homeros isminde mahsur görmüyorsunuz. Bunları söylüyorsunuz ama Türkeş diyemiyorsunuz. Niye bundan rahatsızsınız? Siz Türk düşmanısınız” dedi.

Güncel / 18 Haziran 2021 Cuma 11:09
MHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Alparslan Türkeş tepkisi!

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Süreci yakından takip ediyoruz" derken, Başkan Tunç Soyer ve öneriye karşı çıkan CHP'lilere, "Siz Pagos, Agamennon, Homeros isminde mahsur görmüyorsunuz. Bunları söylüyorsunuz ama Türkeş diyemiyorsunuz. Niye bundan rahatsızsınız? Siz Türk düşmanısınız. Bunun başka hiçbir izahı yok" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Şahin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu merhum liderimizin eşini ziyarete gittiğinde 'takiyye yapıyorsunuz' demiştik. Anladık ki gerçekten aldıkları tavır düşüncelerimizin tescilidir. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazarken siyasi yasak talebinde bulunmuş, idamlar istemişti. Partimizin kapatılması için çalışmıştı. Bu kararın, iade edilen belediye komisyonundan ret olarak çıkması Türk düşmanlığının tescili olacaktır" diye konuştu.


'PAGOSÇULARA SORARIZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni "taraflı davranmak ve ayrımcılık yapmakla" suçlayan İl Başkanı Şahin, kararın komisyonlara iade edilmesinin komisyonda bulunan isimlere hakaret anlamına geldiğini savundu. Yeni Ası'da yer alan habere göre, Şahin, "Biz başta Kirazlılar olmak üzere İzmirliler olarak bunun hesabını Pagosçulara sorarız. Herkes bunu böyle bilsin" diye konuştu.

İYİ PARTİ'YE SESLENDİ: NEREDESİNİZ

Şahin, İyi Parti'nin temsilcileri olarak mecliste görev yapan isimlere de çağrıda bulundu. Şahin, "Biz İyi Parti'ye giden arkadaşlarımıza 'İzmir artık HDP'nin kontrolüne geçti' derken, onları uyarırken bize dönüp de 'Türkeşçiyiz' diyorlardı. İçeride bulunan İyi Partili olup da biz hala "Türkeşçiyiz" güzellemesi yapan zatı muhteremlere söylüyoruz. Neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement