Kayıp Belediye işçisinden acı haber!

Safranbolu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yağız Yıldırım, salı günü akşamı eve dönmeyince yakınları durumu polise bildirdi.



Önceki gün yapılan araştırmada, Yıldırım'ın en son Bulak Kanyonu'ndan sosyal medyada görüntü paylaştığını tespit eden polis ekipleri, bu bölgede arama başlattı.



Polis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede Yıldırım'ın 78 SD 293 plakalı motosikleti ile eşyalarını buldu. Derede arama yapan dalgıçlar, Yıldırım'ın cesedini bularak kıyıya çıkarıldı.





Yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni, yaklaşık 100 metrelik kanyondan AFAD ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak cenaze aracına alındı. Yıldırım'ın cep telefonu kılıfı düştüğü yerde bulundu.



Yıldırım'ın, düşen telefonunu almaya çalışırken suya düşerek boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.