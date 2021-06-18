Boğaziçi eylemcilerinin savunması ortaya çıktı: Yasak olduğunu bilmiyordum, bilsem yine yapardım...

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 2 Şubat tarihinde Kadıköy'deki izinsiz gösteriye katılarak kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak saldırıda bulundukları belirlenen sanıkların yargılanmasına devam edildi. 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanıklar savunma yapmaya devam etti.



'GÖREV YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENDİM, PİŞMAN DEĞİLİM'



İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasına 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşma, ilk celse ifadesi alınmayan sanıkların savunma yapmaları ile devam etti. Sanık Gamze Nihal İyidoğan olay günü sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla birlikte Kadıköy'e gittiğini söyledi. Gittiklerinde polislerin Rıhtım Meydanı'nda yoğunluk oluşturduğunu anlatan İyidoğan, 'Yürüyüşe geçtiğimiz esnada önümüz kesildi, gözaltına alındık. Polis bize 'dağılın' ihtarı yapmadı. Olay zamanı, olay yerinde yürüyüşün yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim yine de giderdim. En az 5 polis kolumu kırmaya çalışınca, kolumun kırılmasını engellemek için kendimi kapattım. Polislere görevini yaptırmamak için direndim. Olay nedeniyle de pişman değilim' savunması yaptı.



'YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, BİLSEM DE GİDERDİM'



Bir diğer sanık İsmail Akbulut ise basın açıklamasının demokratik hak olduğunu düşünerek Kadıköy'e gittiğini söyledi. Kendisinden önce savunma yapan sanıkla benzer ifade verdi. 'Yasak olduğunu bilmiyordum. Bilsem de giderdim. Pişman değilim' dedi. Polislere görevlerini yaptıkları sırada direnmediğini anlattı. Polisleri darp etmediklerini ifade etti.



MAHKEMEDEN BİLİRKİŞİ KARARI



Mahkeme, kolluk görevlilerinin suçtan zarar gören sıfatıyla ifadelerinin alınması için davetiye çıkarılmasına karar verdi. Olay yeri kamera görüntüleri ve sanıkların teşhise elverişli fotoğraflarının karşılaştırılması yapılarak, her sanık için ayrı ayrı tüm görüntülerin incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.