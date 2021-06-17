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İstanbul'da aşı kuyruğu akşam da devam etti!

SGK'ya kayıtlı çalışanlar ve 40 yaş üstü vatandaşlar, koronavirüs aşısı olmak için mesai bitiminden itibaren hastanelere koştu. İşlemlerin sona ereceği 23.00'a kadar aşılarını olmak isteyen vatandaşlar hastane önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 00:34
İstanbul'da aşı kuyruğu akşam da devam etti!

Koronavirüs aşısı programına 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla birlikte SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların dahil edilmesiyle birlikte, sırası gelenler hastanelere koştu. İstanbul genelindeki hastanelerde gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluk, akşam saatlerinde de devam etti. Mesailerinin bitmesiyle birlikte hastanelere akın eden vatandaşlar içeride ve dışarıda aşı kuyruğu oluşturdu.

Saat 23.00'a kadar sürecek olan aşı işlemleri için kendilerine ayrılan alanlarda bekleyen vatandaşlar, form doldurduktan sonra, isimlerinin okunmasıyla birlikte içeri alındı.

İstinye Devlet Hastanesi yanında bulunan alana kurulan çadırlar önünde aşı için bekleyen vatandaşlar, form doldurma sıralarına göre tek tek çağrılarak aşılarını oldular.

Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise aşı sırasının yanı sıra hastane bahçesinde araç kuyruğu da gözlendi. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise ilk güne nispeten daha az yoğunluk yaşandı.

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise hem içeride hem de dışarıda aşı yoğunluğu yaşandı.

Kanuni Sultan SüleymanLütfi Kırdar

 
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