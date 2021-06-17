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1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: İlk tabliye bloğun montajı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 yılında temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajına başlandı.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 15:18
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: İlk tabliye bloğun montajı yapıldı

Türkiye'nin mega projelerinden birisi olan, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde yapımı süren Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük asma köprüsü olacak.

Çanakkale Köprüsü, barındırdığı özellikler nedeniyle 'simgeler köprüsü' olarak anılıyor.

Köprünün ayaklarının yüksekliği, Paris'in simgesi 300 metrelik Eyfel Kulesi'ni geçti.

Köprü tamamlandığında dünyanın en önemli ulaşım noktalarından birisi olacak.

'Çanakkale Boğazı'nın Gerdanlığı' olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin montajı ise bugün yapıldı.

MONTAJ YAZ SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

İlk tabliye bloğu, Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç yardımıyla, Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde yapımı tamamlanan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünün ucuna yerleştirildi.

Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünün ucuna ise ilk tabliye bloğu montajı birkaç gün içerisinde yapılacak.

Köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajı yaz sonuna kadar tamamlanmış olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak.

318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

GEÇİŞ UZUNLUĞU 4 BİN METRE

Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak.

Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor.

Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

6 DAKİKADA GEÇİLECEK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında; 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.

Singapur

 
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