USD (Alış - Satış) : 8,55 - 8,56 EURO (Alış - Satış) : 10,36 - 10,38
 

Almanya'dan Türk SİHA'larına övgü dolu sözler: Muharebe tarihinde yeni bir devrim

Türk SİHA'ları tüm dünyada gündem olmayı sürdürüyor. Bu kez Handelsblatt gazetesi, Türk İHA ve SİHA'larını mercek altına aldı. Uzman görüşlerine yer verilen haberde, "Bayraktar TB2 muharebe tarihinde yeni bir devrimin standardı” yorumu dikkati çekti. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan övgüyle bahsedilen haberde, “41 yaşındaki Türk girişimci ülkesinin olası savaşlarda daha iyi kartlara sahip olmasını sağladı” sözleri kullanıldı.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:42
Almanya'dan Türk SİHA'larına övgü dolu sözler: Muharebe tarihinde yeni bir devrim

Almanya'da bu kez Handelsblatt gazetesi Türk İHA ve SİHA'larını mercek altına aldı.

Gazetedeki haberde, SİHA'ların Suriye, Libya ve Karabağ'da kendilerini ispat ettiklerine vurgu yapıldı. 'Ukrayna ve Polonya satın aldı, çok daha fazla ülke sırada' tespitinde bulunuldu. Uzmanların 'savaşta devrimin yeni standardı' tanımlamasına yer verildi.

BAYRAKTAR'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan övgüyle bahsedilen haberde, '41 yaşındaki Türk girişimci ülkesinin olası savaşlarda daha iyi kartlara sahip olmasını sağladı' sözleri kullanıldı.

Ortadoğu uzmanı Charles Lister'ın, 'Bayraktar insansız hava araçları 20'nci yüzyıldaki Rus AK-47 makineli tüfeğine benzer şekilde savaşta devrimin yeni standardı' tanımlamasına yer verildi.



İHA VE SİHA'LARIN TANITIMININ YAPILDIĞI VURGULANDI
Haberde, Türk yapımı İHA ve SİHA'lara ilişkin Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından düzenli olarak videolar paylaşıldığı da vurgulandı.

ABD'nin düşünce kuruluşlarından Dış Politika Araştırma Enstitüsünün Ortadoğu Programı Direktörü Aaron Stein'ın görüşüne de yer verildi. Stein, Türkiye'nin bu videoları yayarak sosyal medya çağında insansız hava araçlarının kullanımına öncülük ettiğini vurguladı.

Stein, gözetleme, keşif ve çatışma bölgelerinde insansız hava araçlarının kullanımının yeni olmadığını hatırlattı, 'Ancak Türkiye bunu yeni bir seviyeye taşıdı ve ülkelerin nasıl stratejik etkiler elde edebileceğini ve silah satışlarına uluslararası ilgiyi nasıl artırabileceğini gösterdi' ifadesini kullandı.

AlmanyaPolonyaLibyaSuriye

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement