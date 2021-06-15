USD (Alış - Satış) : 8,34 - 8,35 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
 

Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar

Karakaya Barajı çevresine inşa edilen 134 daireli Mahmut Dursun Toplu Konutları, manzarasıyla büyülüyor.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 12:13
Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar

Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6.8'lik deprem sonrası Malatya'da binlerce evde hasar oluşmuştu.

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla hızla deprem konutlarının inşa edilmesi için Toplu Konut İdaresi (TOKİ), girişimlere başlamıştı.

16 AYDA HAZIR HALE GELDİ

Bu kapsamda Malatya'da, geride kalan 16 ayda TOKİ tarafından inşa edilen konutların bir kısmı tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edildi.

MANZARASIYLA TATİL KÖYLERİNİ ARATMIYOR

Depremin etkisini yoğun olarak hissettirdiği Kale ilçesinde bulunan 134 daireli Mahmut Dursun Toplu Konutları'nda da depremzedeler oturuyor. Bölgede depremzedeler için Karakaya Barajı'nın çevresine inşa edilen deprem konutları, manzarasıyla dikkat çekiyor.

Baraj manzaralı deprem konutları tatil köylerini aratmıyor



'ÇOK HUZURLU'

Deprem konutlarında yaşayan Cengiz Aslan, evinin manzarasının çok güzel olduğunu belirterek, “Deniz manzaralı evimiz, baraj gölüne bakıyor. Manzarası süper, huzur var. Evimiz ağır hasarlıydı, yıkım kararı verildi. Tercih ettik burayı, evleri görünce hoşumuza gitti. İstanbul'u terk ettik. 37 sene İstanbul'da yaşadım. Terk ettim, geldim ve buraya yerleştim. Ekmeğimiz de burada, Rabbim devletimizden razı olsun.” dedi.




'MUTLUYUZ, ÇEVREMİZ TEMİZ'

Yeni evinde yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Zeynep Altun da “Deprem oldu, bize bu evler çıktı. Oturuyoruz, mutluyuz. Evlerimizi beğendik çok güzeller, sağ olsun devletimiz iyi yapmış. Baraj manzaralı, bahçemin önünde çıktığı için daha mutluyum. Kaloriferci, temizlikçi var. Mutluyuz, çevremiz temiz. Daha önce toprak bir evde oturuyordum, evim yıkıldı. Depremde baya başımıza yıkıldı. Bayağı çadırda yaşadık, şimdi evimizde mutluyuz.' ifadelerini kullandı.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement