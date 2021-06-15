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İstanbul'da aşı sırası bekleyenlere flaş çağrı!

Türkiye bugün günde 1 milyon doz aşı uygulama hedefini geçti. Bu güzel gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle Türkiye genelinde saat 20.37'ye kadar 35.675.576 doz Kovid-19 doz aşısı uygulandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise aşı olmak için sırasını bekleyen vatandaşara sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla çağrı yaptı.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 20:45
İstanbul'da aşı sırası bekleyenlere flaş çağrı!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yarın için 484 bin 483 kapasitesi ile randevu açıldığını belirterek, vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu paylaşımında 'Yarın için 484.483 aşı kapasitesi ile randevularımızı açtık vatandaşlarımızı bekliyoruz.

Ne kadar talep, o kadar aşı! Maşallah Haydi İstanbul rekora...' ifadelerine yer verdi.

 
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