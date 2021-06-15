Esenyurt’ta yolcular, kendilerini almayan otobüsün önünü kesti

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Durağı mevkisinde, yolcu alma sınırına ulaşan belediye otobüsü kapılarını kapadı.



Koronavirüs kurallarına uyarak tam kapasite yolcu aldığı için kapıları kapatan otobüs şoförü, durakta bekleyen yolcuların tepkisi ile karşılaştı.



KAMERAYA YANSIDI



Sinirlenen yolcular, otobüsün önünü keserek tepki gösterdi.



Vatandaşlar ile otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı.



O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.







