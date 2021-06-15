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CHP'li Özel'den Akşener'i kızdıracak sözler!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayında, 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada, HDP ile 2019 yerel seçimlerinde yaptıkları ittifaka dolaylı yoldan değinen Özel, "Millet İttifakı'nı aşan İstanbul İttifakı varlığını sürdürecek" mesajı verdi. Özel'in açıklamaları, geçtiğimiz günlerde HDP'nin ayrı aday çıkarması gerektiğini ifade eden ittifak ortakları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile çelişti.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 23:10
CHP'li Özel'den Akşener'i kızdıracak sözler!

CHP'li Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dört yıl önce başlattığı 'adalet yürüyüşünün' ittifakları oluşturmada etkin bir rol oynadığını ifade eden Özel, 'Adalet yürüyüşü yan yana gelemeyecek toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdi.' ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NI AŞAN İSTANBUL İTTİFAKI'NI BİR ARAYA GETİRDİ!

HDP ile 2019 yerel seçimlerinde kurdukları ittifakı, 'İstanbul İttifakı' olarak isimlendiren Özel, 'Adalet yürüyüşü, Milleti İttifakı'nı aşan İstanbul İttifakı'nı bir araya getirdi' dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret eden Özel, 'Önümüzdeki seçimlere de bu ittifak ve birliktelik ruhuyla giriyoruz.' şeklinde konuştu.

AKŞENER'İN SÖZLERİYLE ÇELİŞTİ!

Özel'in açıklamaları, geçtiğimiz günlerde HDP'nin ayrı aday çıkarması gerektiğini ifade eden ittifak ortakları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile çelişti.

Akşener, katıldığı canlı yayında, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, 'HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır' demişti.

Özgür ÖzelMeral AkşenerKemal Kılıçdaroğlu

 
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