Migren Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Şiddetli baş ağrıları sonrasında pek çok kişi migren hastalığı ile karşılaşmaktadır. Migren nedir? Sorusu da bu aşamada insan hayatına girmektedir. Migren, çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan şiddetli baş ağrısıdır. Türüne göre ense, şakak, göz çevresinde de etkisini gösterir. Peki, migren belirtileri nelerdir? Migrene ne iyi gelir? Migren tedavisi nasıldır?





Migren Belirtileri Nelerdir?



Migren Çeşitleri Nelerdir?



Migrene Ne İyi Gelir?



Migrene İyi Gelen Bitkiler Nelerdir?



Migreni Tetikleyen Nedenler Nelerdir?



Migren Tedavisi Nasıldır?



Sorusu migren riski taşıyan pek çok kişinin merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Migren çeşitlerine göre değişenkimi hastalarda daha yoğun görülürken kimi hastalarda ise daha az görülebilmektedir.• Yoğun baş ağrısı,•Mide bulanması,•Şiddetli baş ağrısı,•Yoğun duyarlılık ve tepki,•Gereksiz neşelenme,•Durgunluk ve donukluk yaşanması,•Düşüncelerde duraklama,•İştahta artış ya da iştahsızlık,•Kokulara karşı aşırı duyarlılık,•Işığa karşı duyarlılık yaşanması,•Konuşmada duraksama ve yavaşlık,Şeklinde sıralanabilmektedir. Alanında uzman doktorlar migren belirtilerinin birçoğunun tüm migren hastalarında bulunduğunu belirtmektedir.kendi içerisinde pek çok sınıfa ayrılmaktadır ancak en sık görülen 2 adet migren çeşidi vardır. Bu migren çeşitleri auralı ve aurasız olarak ikiye ayrılır.Auralı migren, ağrı öncesinde çeşitli görme bozukluklarına sebep olur.Menstrüel migren ise genellikle adet öncesi dönemde ortaya çıkar ve adet süresince şiddetli baş ağrısına sebep olur.Vestibüler migren ise atak süresince baş dönmesi, dengesizlik ve bulantıya sebep olur.Sorusu pek çok migren hastasının gündeme getirdiği sorular arasında yer almaktadır. Alanında uzman doktorlar migren tedavisi süresince çeşitli bitkilerin, yiyeceklerin ve ilaçların migrene iyi geleceğini belirtmektedir. Fakat bu yöntemler migrenin türüne ve şiddetine göre değişim göstermektedir. Bu sebeple migrene ne iyi gelir sorusunu kişiselleştirerek doktorunuza danışmanız gerekmektedir.doktor kontrolünden sonra kullanılmalıdır. Doktorunuzun önerilerinin ardından migreninize iyi gelecek doğru bitkiyi seçerek migren şiddetinizi azaltabilirsiniz. İştelistesi!•Zencefil,•Meyan kökü,•Mercanköşk,•Papatya,•Ihlamur,•Melisa otu,•Biberiye,•Lavanta,•Aslan Pençesi,•Limon,•Gümüş düğme,arasında pek çok neden bulunmaktadır. Migren türüne göre etkisi değişecek olan bu nedenler;•Tüketilen gıdalar,•Hormona değişiklikler,•Çevresel faktörler,•Aşırı stresi•Yorgunluk ve aşırı uykusuzlukOlarak belirtilmektedir. Alanında uzman doktorlar migreni tetikleyen nedenlerin her bireyde aynı olmayacağını açıklamıştır. Bu sebeple migren hastalarının iyi bir gözlemci olarak migrenine etki eden faktörleri araştırmaları oldukça önemlidir. Doktor kontrolüne gidildiğinde doktorunuz sizlere hangi tür migrene sahip olduğunuzu söyleyecektir. Migren türüne göre migreni tetikleyen nedenlerin de ne olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu aşamadan sonra migreninizi tetikleyen faktörün ne olduğunu net bir şekilde öğrenebilirsiniz.Migren hastalarının en çok sorduğu sorulandan birisi deSorusudur. Migren belirtilerinin görülmesinin ardındansüreci başlatılır. İlk teşhis migren belirtilerini hastanın doktora anlatmasıyla gerçekleştirilir. Doktor, hastada bulunan migren türünü belirler ve beyin görüntülemesi gerçekleştirilir. Migreni tetikleyen olası tüm hastalıkların gözden geçirilmesi ardından tedavi sürecine girilir. Migren tedavisinde migrenin şiddetine bağlı olarak farklı dozlarda ilaç kullanımı gerçekleştirilmektedir.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolünden geçilmesi son derece önemlidir.