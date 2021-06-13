Alman Yarbay: Almanya'nın Türk SİHA'larına karşı şansı olmazdı

Alman Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde (GIDS) uzman olarak görev yapan Yarbay Michael Karl, Türk SİHA'larına karşı Alman ordusunun nasıl bir reaksiyon gösterebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.



"Almanya kendisini koruyamazdı"



Akşam gazetesinin haberine göre, "Alman ordusu böylesi silah sistemlerinin karşısına çıkmış olsa, kendisini yeterince korumayı başaramazdı. Almanya bu konuda çok da kötü sayılmaz, ancak geleceğin savaş teknolojileri, hızına erişilmesi zor bir ivmeyle gelişmeye devam ediyor. Alman ordusunun da bu hıza ayak uydurabilmesi gerekir" dedi.

"Türkiye küresel piyasayı domine ediyor"



Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda ABD, Çin, İsrail ve Türkiye'nin küresel piyasayı domine ettiğini ifade eden Karl, Bayraktar TB2 SİHA'ların Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ coğrafyalarında aktif, etkili ve başarılı bir şekilde kullanıldığını hatırlattı.



Alman komutan, "Türk yapımız Kargu-2 drone'ları, herhangi bir insan kontrolü olmaksızın, yalnızca yapay zekâ ile düşmanı tanımlayarak başarılı bir saldırı gerçekleştirdi. İnsan gücü artık savaş alanlarını terk etmeye başladı" şeklinde konuştu.