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O hakimin eşi Mansur Yavaş'ın arkadaşı çıktı! Necmettin Kesgin reddi hâkim istedi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile mahkemelik olan iş insanı Necmettin Kesgin, mahkum edildiği davada reddi hâkim istedi. Kesgin, Yavaş ile mahkeme başkanının eşinin arkadaş olduğunu fotoğrafla belgeledi.

Güncel / 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:55
O hakimin eşi Mansur Yavaş'ın arkadaşı çıktı! Necmettin Kesgin reddi hâkim istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile davalık olan iş insanı Necmettin Kesgin'in, başka bir yargılanmadan aldığı cezayı onayan mahkeme başkanı Yeşim Garipoğlu Özen'in eşi Prof. Dr. Muharrem Özen ile Yavaş'ın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz, bu gerekçeyle Ankara BAM 6. Ceza Dairesi Başkanlığı'na reddi hakim talebini sundu. 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanan Kesgin'in avukatı Ilgaz, reddi hakim talebinde söz konusu bilgisayarın Yavaş tarafından adliyeye getirildiğini ve teslim edildiğini, burada kanuna aykırı imaj alındığını ve ardından bilgisayarın tekrar Yavaş'a iade edildiğini belirtti.

Ayrıca, sanık Seda Daşdan'ın avukatlığını yapan Bülent Yücetürk'ün aynı zamanda Yavaş'ın da avukatı olduğuna dikkat çeken Ilgaz, talepte şu ifadelere yer verdi: 'İstinaf Başkanlar Kurulu ve ve BAM 10. Ceza Dairesi verdiği kararlarda suça konu bilgisayarın mülkiyetinin, zilyedinin müvekkilime ait olmadığına ve müvekkilim tarafında kullanılmadığına hükmedilmişti. Yavaş, mahkemeye verdiği yazılı beyanda bu bilgisayarın müvekkilime ait olmadığı itiraf etmiştir. Bunlara rağmen, nasıl olup da müvekkilime ceza verilmektedir, bu durum akıl almazdır.'



Profesör Özen ile Yavaş'ın arkadaşlık ilişkisi içinde olduğunu belgeleyen fotoğraf da Ankara BAM 6. Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulan reddi hakim talebinin ekinde yer aldı. Fotoğrafta Prof. Özen'in Yavaş'a fotoğrafını tablo yaptırıp hediye ettiği görüldü.

Mansur Yavaş

 
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