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Ankara-İstanbul arası kısalıyor! Türkiye'den hızlı tren atağı!

Türkiye, hava alanlarından sonra yüksek hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlanacak.14 saat süren yolculuklar 4-5'e inecek. Yükler kara yolu yerine demir yolu ile taşınır hale gelecek. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Türkiye'yi demir ağlarla örme" projelerinin detaylarını TBMM'de milletvekilleri ile paylaştı.

Güncel / 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:27
Ankara-İstanbul arası kısalıyor! Türkiye'den hızlı tren atağı!

ANKARA-İSTANBUL 35 DAKİKA KISALACAK:

Ankara-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hattında sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla Ankaraİstanbul arası seyahat süresinde yaklaşık 35 dakika kısalma meydana gelecektir.

ANKARA-SİVAS HATTI:

Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattının test sürüşleri ve sertifikasyon çalışması sürüyor. Tamamlandığında 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacak.

2.6 BİN KİLOMETRE:

Toplam 2 bin 661 kilometrelik hızlı tren hattı ve 357 kilometrelik konvansiyonel demir yolu hattında yapım çalışmaları sürüyor.

YENİ HIZLI TREN HATLARI:

Birçok şehri birbirine bağlayacak yeni hızlı tren projeleri planlandı. Böylece toplam 14 bin 273 kilometrelik demir yolu hattında yapım, ihale ve etüt-proje çalışmaları devam ediyor.

SİNYAL SİSTEMİ:

Millî Sinyal Sistemi'nin SIL4 seviyesinde sertifikalandırılması bir Türk markası olmasının ve yurtdışına ihracatının da önü açılacak. Sistemin kurulum çalışmaları 750 kilometrelik güzergâhta devam ediyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ:

2023'te hedef ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisinin yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmek. İlk aşamada uygun lokasyonlarda güneş enerjisi üretim tesislerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

BÜTÜN ÜLKEYİ SARIYOR

Kuzey-Güney ve doğu batı yeni demir yolu koridorunu oluşturacak olan SamsunÇorum- Kırıkkale, Antalya-Burdur, Isparta-Afyonkarahisar- Kütahya- Eskişehir, Antalya-Konya- Aksaray-Nevşehir- Kayseri, Erzincan-Erzurum- Kars, Gaziantep- Şanlıurfa- Mardin, Sivas Çetinkaya-Malatya, Malatya-Elazığ- Diyarbakır, Erzincan-Trabzon gibi yeni hızlı tren projeleri planlandı.

1.891 kilometrelik güzergâhta 3.719 kilometrelik hatta etüt proje çalışmalarını tamamladı. Toplam 14.273 kilometrelik demir yolu hattında yapım, ihale ve etüt-proje çalışmaları devam ediyor.

MİLLİ ELEKTRİKLİ VAGON

TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, uluslararası standartlarda tasarlanan ve üretilen ilk 160 kilometre maksimum hıza sahip millî elektrikli tren setinin fabrika testlerinin tamamlandığını belirtti.

Yazar, 'Protokol kapsamında 2022'de 15 adet, 2023'te 4 set, 2025'te ise 56 set teslim edilecek. Gaziantep Belediyesi'nin açtığı uluslararası ihaleyi kazanarak bir ilke imza attık' dedi.

Hızlı Tren Hattı

 
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