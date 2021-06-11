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MİT'ten nokta atışı: Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi

Almanya'nın 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldıracağı ifade edildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 1 Temmuz’dan itibaren insidans değerinin 200’ün altında olduğu tüm ülkeler için seyahat uyarısını kaldırma talimatı verdi.

Güncel / 11 Haziran 2021 Cuma 16:21
MİT'ten nokta atışı: Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi

Almanya, Türkiye için de geçerli olan seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıyor. Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte pek çok ülke için seyahat uyarısı yayınlayan Almanya yeni bir açıklamada bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın çoğu ülke için seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldıracağını açıkladı. Buna göre, son 7 günde 100 bin kişide 50 - 200 vakalık enfeksiyon oranları kaydeden ülkeler artık 'risk bölgesi' olarak kabul edilmeyecek.

Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da 1 Temmuz itibari ile kaldırılacak. TRT Berlin Muhabiri İlhan Atasoy, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki Türkiye bölümünün güncellendiğini ve Türkiye'de her 100 bin kişide vaka ortalamasının 50 olduğu bilgisinin yer aldığını belirtti.

Başka bir deyişle Türkiye, ortalama vaka sayısı 200'ün altında olduğu için Almanya'nın 1 Temmuz kararları kapsamında seyahat uyarısının kaldırılacağı ülkelerin arasında yer aldı. Mass, Almanya vatandaşlarının giderek daha fazla Kovid-19'a karşı aşılanması ile normalleşme sürecinin geri geleceğinin altını çizdi.

AB DİJİTAL COVID SERTİFİKASI GELİYOR

Öte yandan AB Konseyi, üye ülkelerin 'AB Dijital COVID Sertifikası' adlı düzenlemeyi onayladıklarını duyurdu. Buna göre, seyahatlerde kullanılacak AB aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek.

Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla, AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmayacak.

Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek. Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak.

Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

Recep Tayyip Erdoğan

 
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