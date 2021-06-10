Esnafa 3-5 bin TL hibe desteği ödemesi başladı! Hangi esnaf ne kadar hibe alacak? e-Devlet hibe başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin bugün başlayacağını açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Hibe desteğine başvuran esnafımıza ödemelere başlıyoruz' dedi.



Muş, esnaflara, iki ayrı grup halinde 3 bin lira ve 5 bin lira olarak yapılacak hibe desteği ödemesinin, başvuru sıralaması dikkate alınarak gerçekleştirileceğini söyledi. Muş, ödemelerin, esnafın başvuru sırasında Ticaret Bakanlığı'na bildirdiği banka hesaplarına yapılacağını da belirtti.



Hibe desteği kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara, toplam 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak.



KİMLER HİBE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK?



Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.



1. grup 5000 TL hibe desteği verilecek esnaf için tıklayınız.



2. grup 3000 TL hibe desteği verilecek esnaf için tıklayınız.



Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.



E-DEVLET HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başladı ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.



BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE ALINACAK



30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.



BAŞVURULAR 23 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK



Başvuru takvimi şöyle olacak:



TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.



Başvuruya ilişkin tüm süreçler 'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.



1,5 MİLYONA YAKIN KİŞİ YARARLANACAK



Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.



HİBE DESTEĞİ MÜJDESİNİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ



Esnaf ve sanatkara hibe desteği müjdesini ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurmuştu.



'Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.



Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz'