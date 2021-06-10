Başkan Erdoğan: 'Fikir adamlarımız yeniden yükseliş için bize yol gösteriyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Aytmatov Uluslararası 4.Issık-Göl Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Kalem ve kelam erbabı değerlerimiz sayesinde köklerimizden çiçek açıyoruz, yaprak açıyoruz. Serpiliyoruz, o ulu çınarların altında aile olarak toplanıyoruz. Bize yeniden diriliş için yol gösteriyorlar." dedi.