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Athena Gökhan tepkiyi alınca kıvırmaya çalıştı!

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, deniz salyası vakasında hükümeti sorumlu tuttuğu "Kanal İstanbul için bu bir oyun" açıklamasında ironi yaptığını söyledi.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 22:28
Athena Gökhan tepkiyi alınca kıvırmaya çalıştı!

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj temizliğiyle ilgili çalışmalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan önemli bir çözüm önerisi gelmişti.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile birlikte Karadeniz'den akan nehirlerin Marmara'ya karışacağını ve güçlü akıntıyla deniz salyasının da önüne geçileceğini söyledi.



"N'OLDU DA BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI"

Muhalif sanatçı Gökhan Özoğuz ise bu açıklamadan sonra deniz salyaları için "tiyatro" imasında bulundu.

Özoğuz konuyla ilgili, "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye birşey duyduk. Bu salya n'oldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu Boğaz'da yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak Boğaz'dan gemi kaza yapıyor filmiyle aynı gibi birşey mi yine? Yalanınız batsın." dedi.



ESPRİ YAPTIM DİYEREK KIVIRMAYA ÇALIŞTI

Bu gülünç açıklamasının ardından yeni bir tweet daha atan Özoğuz, espri yaptığını söyleyerek kıvırmaya çalıştı.

İroni yaptığını söyleyen şarkıcı, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ya Ne olacaktı Gülümseyen gözler ile sırıtan yüz ifadesi Sayın Bakan Karaismailoğlunun " #Kanalİstanbul #denizsalyası nı bitirecek " açıklamasına tabiki bu mantıkla yorum yapılır. Ayna tutmak iyidir. İroni iyi çapari yapar"

Gökhan Özoğuz

 
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