Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi ile ilgili akıllardaki tüm soruların yanıtlarını verdi. Milli Eğitim Bakanı düzenlediği basın toplantısında telafi eğitiminin neden gerelkli olduğuna değindi, yüz yüze eğitim kararını ele aldı. Bakan Selçuk, okullarda telafi eğitiminin ne zaman başlayacağını, nasıl olacağını detayları ile anlatırken, birinci sınıf öğrencilerine okuma-yazma taraması yapılacağını da bildirdi. Peki, okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Okullarda telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimi zorunlu olacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika yüz yze eğitim ve telafi eğitimi açıklamasının tüm detayları...



OKULLARDA TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Selçuk'un açıklamaları şöyle:



21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek.Okullar yazın açık olacak, isteğe bağlı telafi yapılacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız. Okuma yazma taramaları yapacağız. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyi değerlendirilecek.



TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU OLACAK MI?



Okullar yazın açık olacak, isteğe bağlı telafi yapılacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız. 1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyi değerlendirilecek.