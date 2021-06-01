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Kuyumcu tiyatrosunun başrolünden skandal tweet!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hatay ziyaretinde esnaftan beklenen 'olumsuz' performans gelmeyince devreye giren sözde kuyumcu esnafı Reşat Kayman'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafları çıktı. CHP üyesi Kayman'ın sosyal medyada AK Partililer'e küfrettiği paylaşımları da büyük tepki çekti. Bu gelişmeler kirli CHP - İYİ Parti ortaklığını da gözler önüne serdi.

Güncel / 1 Haziran 2021 Salı 22:04
Kuyumcu tiyatrosunun başrolünden skandal tweet!

Meral Akşener önceki gün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Kuyumcu Vedat Uçak'ın dükkanına giren Akşener, esnafın açıklamalarından olumsuz bir manzara çıkaramayınca CHP'liler hemen devreye girdi.

Tezgahın arkasına geçerek kendisini orada çalışan esnaf gibi gösteren bir kişi, Türkiye'yi kötülemeye başladı ve "Bu ülkede konuşmak, derdimi anlatmak istiyorum" dedi.

Ne olduğunu anlamayan dükkanının sahibi ise genci daha önce hiç görmediğini belirterek "Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller" dedi. Bunun üzerine tezgahın arkasına geçen genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını verdi.

"KAŞLA GÖZ ARASINDA TEZGAHIN ARKASINA GEÇTİ"

Meral Akşener ve beraberindekilerin dükkandan ayrılmasından sonra açıklamalarda bulunan kuyumcu Vedat Uçak, "Önce işyeri sahibinden izin alması lazımdı. Sanki bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim de ağrımıza gitti. Tasvip etmediğimiz bir konuşma oldu. Kaşla göz arasında tezgahın arkasına girivermiş. Biz de sıkıntıya girdik, rahatsız olduk" dedi.

AK PARTİLİ SEÇMENLERE KÜFRETTİ

Esnaf ziyaretinde tam anlamıyla bir 'tiyatro gösterisine' imza atan kişinin CHP Gençlik Kolları Üyesi Reşat Kayman olduğu ortaya çıktı. Kayman, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde bağlı Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olduğu, daha önce CHP Gençlik Kolları'nda görev yaptığı öğrenildi.



KILIÇDAROĞLU İLE YAN YANA

Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafları ortaya çıkan Kayman'ın sosyal medyada AK Partili seçmenlere küfrettiği paylaşımlar ise tepki topladı.









TİYATRO AYNI OYUNCULAR FARKLI

Sık sık bu tarz algı yaratma çabalarıyla vatandaşları kandırma yoluna giren Meral Akşener, daha önce de benzer girişimlerle gündeme gelmişti.


Akşener'in, Twitter'da paylaştığı bir videoda "Ekonomi berbat" diyen Yüksel Temur'un Range Rover marka aracı çıkmıştı. Akşener'in emekli polis diye kürsüye çıkardığı kişinin aynı zamanda İYİ Parti İstanbul İl Yönetimi Üyesi olduğu anlaşılmıştı. İYİ Parti Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkarak işsiz ve ümitsiz olduğunu anlatan gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı. Akşener'in Gaziantep mitingine giderken yolunun çöp kamyonu tarafından kesildiğine yönelik açıklamaları da gerçek dışı çıkmıştı.

Meral Akşener


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