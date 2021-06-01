İYİ Parti'de yeni skandal patlak verdi!

Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İYİ Parti'de yeni bir skandal daha patlak verdi. Uyuşturucu madde kullanan ve hakkında dava açılan Müberra Çakır'ın İYİ Parti yönetimine seçildiği ortaya çıktı.