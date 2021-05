Facebook, Twitter ve Instagram'dan İsrail sansürü

ükümete bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlarla ilgili paylaşım yapılan hesapların yayın kriterlerine aykırı olduğu gerekçesiyle takibe alınması ve silinmesinin kınandığı kaydedildi.



Paylaşımlara yönelik takibin, İsrail güçlerinin, Kudüs'teki ihlalleriyle eş zamanlı gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun, söz konusu sosyal medya ağlarının 'İsrail'in suç ortağı olduğunu gösterdiği' ifade edildi.



Facebook ve Twitter'ın onlarca basın mensubu ve aktivistin hesabını kapattığı, Instagram'ın da İsrail'in saldırılarıyla ilgili fotoğraf ve videoları sildiği aktarılan açıklamada, kapatılan hesapların yeniden açılması çağrısında bulunuldu.



Kudüs'te zulüm gecesi: İşgalci İsrail askerlerinin saldırısında 178 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail güçleri, dün akşam iftardan hemen sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 178 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Filistin Kızılayının yaptığı açıklamada, yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilirken, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurulduğu ifade edildi.



İsrail'in ırkçı ve nefret provokasyonuna göz yumdular

Açıklamada, bu ağlar, İsrail'in ırkçılık, nefret ve provokasyon dolu içeriklerine göz yuman bir çifte standart politikası izlemekle suçlandı.



Uluslararası insan hakları örgütlerinin, düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleri konusunda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve Filistin'le ilgili dijital içeriklerin takibinin durdurulması istendi.



Söz konusu sosyal medya ağlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.