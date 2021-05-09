USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Aykut Erdoğdu AK Parti raporuna girdi! Dikkat çeken detay

Satın aldığı kaçak villa ile gündeme gelen, iftira ve yalanlarıyla skandallara imza atan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'nin haftalık gündem analizi raporuna girdi

Siyaset / 9 Mayıs 2021 Pazar 09:43
Aykut Erdoğdu AK Parti raporuna girdi! Dikkat çeken detay

Satın aldığı kaçak villa üzerinden Turkuvaz Medya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'nin haftalık gündem analizi raporuna girdi. Raporda Erdoğdu'nun skandalları tek tek sıralanırken, 'Erdoğdu isminin Türk siyasi tarihinde yalnızca saldırganlık, yolsuzluk ve kaçak yapılaşma ile anılması kaçınılmaz hale gelmiştir' denildi.

RAPORA GİREN ERDOĞDU'NUN SİCİLİ VUKUAT DOLU

Erdoğdu'nun bugüne kadar sarf ettiği skandal ifadelere yer verilen raporda yalan ve iftiraları da tek tek sıralandı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda masa kıracak kadar kontrolden çıktı. Önündeki masaya yumruk atıp masayı kırdı.

1 Mayıs gösterilerinde polis aracının camını yumrukla kırarak devlet malına zarar verdi.

CHP'nin Çanakkale'deki Şehitlikte düzenlediği Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içen parti üyeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 'İçki içmek günah değildir. İçki içmek sosyal bir aktivite benim gözümde' dedi.

Beşiktaş'ta gözaltına alınan eylemcilerin emniyete götürüldüğü otobüse binmek istedi. Otobüse alınmayınca, yumruk atarak aracın camını kırdı. Burada, 'Polis illegal, halkım legal. Çocuklara işkence ediyorlar. Gözaltında kızları taciz ediyorlar' iddiasında bulundu.

PKK ile bağı olan Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzmekten geri durmadı. Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Erdoğdu, 'Demirtaş'ın terörü bitirme çabasını ve samimiyetini ben kendi adıma gördüğümü ve hissettiğimi düşünüyorum.

Onun şiddet bitsin diye bir çaba gösterdiğini ve samimi bir adam olduğunu düşünüyorum. Samimi çabası yüzünden, terörü bitirme çabası yüzünden içeride olabilir' dedi

Selahattin DemirtaşAykut ErdoğduAk PartiMilletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement